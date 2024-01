Un nuevo reality de baile encenderá las mañanas en Telemundo, nos referimos a “En Hoy Día Bailamos”, donde algunas celebridades sacarán sus mejores pasos para deleitar al exigente jurado, así como el público de la cadena televisiva. Cada uno de los competidores deberá convencer a los tres jueces: Toni Costa, Aylín Mujica y Osmel Souza, quienes calificarán su performance en el escenario. ¿Quiénes aceptaron el reto? En los siguientes párrafos te lo contamos.

Cabe señalar que este formato se inicia el 29 de enero dentro del matutino. “Será una competencia llena de drama, emoción, rivalidades en la que los participantes van a dejar la sangre, el sudor y las lágrimas en la pista”, indicó Daniel Arenas, conductor de este espacio.

LOS CONSURSANTES DE “EN HOY DÍA BAILAMOS”

Se sabe que siete serán los famosos que formarán parte de “En Hoy Día Bailamos”. Por el momento, se han confirmado algunos nombres. Ellos son:

DANIELLA NAVARRO

Daniela Navarro posando para el lente de una cámara. Ella llega a dejarlo todo en la pista de "En Hoy Día Bailamos" (Foto: @enmanuelfotografia / Instagram)

Daniela Navarro es una actriz venezolana que formó parte de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, donde terminó en el quinto puesto, además de ser uno de los personajes más polémicos del programa.

“Siempre lo he dicho, a mí me encanta bailar, el problema es que no coordino. La verdad yo tengo toda la actitud y las ganas, no sé si el ritmo, pero yo le voy a poner el corazón”, dijo en “Hoy Día”.

Ella nació en Caracas, Venezuela, el 27 de febrero de 1984. Se inició en el mundo de la actuación desde que tenía 13 años.

BETA MEJÍA

Él formó parte del reality de Telemundo "Los 50", aora sacará sus mejores pasos en el escenario de "En Hoy Día Bailamos" (Foto: Beta Mejía / Instagram)

Beta Mejía es un creador de contenido y deportista colombiano que es conocido por haber formado parte de algunos realities desde 2018. Entre ellos destacan: “Desafío Superhumanos de Colombia”, “Exatlón Estados Unidos” y “Los 50″. Sobre este último, se convirtió en el eliminado número 22.

“Yo soy un hombre de retos, a mí me gustan los nuevos retos. Tengo algo escondido por ahí y quiero que este sea el lugar de sacar esos dotes, si salen”, dijo el también comediante.

Él nació en Medellín, Colombia, el 12 de septiembre de 1994. Fue boxeador y practicó crossfit, afición que le permitió mantener una gran condición atlética.

OJANI NOA

El exesposo de JLo llega dispuesto a demostrar que el baile es lo suyo. ¿Logrará convencer al jurado de "En Hoy Día Bailamos" (Foto: Ojani Noa / Instagram)

Ojani Noa es actor, modelo y conductor cubano que saltó a la fama tras casarse con Jennifer López en 1997. Es influencer y entrenador personal, además de dedicarse a la vida fitness.

Formó parte del reality “Los 50″ de Telemundo, donde fue el décimo quinto eliminado, durante el episodio 10 del programa.

Él nació el 1 de junio de 1974 en Cuba. “Qué tal mi gente. Aquí les comparto esta gran noticia: Estaré participando en el nuevo reality de Telemundo “Hoy Día Bailamos” a partir del 29 de enero Por @hoydia en @telemundo. No se lo pueden Perder”, escribió en su cuenta de Instagram.