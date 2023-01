Después de poco más de seis años bajo la conducción de “En punto”, el principal noticiero de Televisa, la periodista Denise Maerker se despidió de todos sus televidentes, en un momento emotivo, pero no triste, pues no hubo lágrimas, sino muchas ganas de empezar un nuevo proyecto en su carrera profesional.

El pasado lunes 9 de enero fue el último programado con la mencionada periodista mexicana frente a cámaras, pues desde este martes 10 ya estará sentado el reemplazo, quien regresa al canal mexicano dispuesto a seguir entregando lo mejor de sí gracias a su experiencia en su país y en Estados Unidos.

¿POR QUÉ DENISE MAERKER NO SEGUIRÁ CONDUCIENDO “EN PUNTO”?

Durante su discurso de despedida, la comunicadora dio a conocer que se aleja de la conducción, pero no del noticiero, ya que ahora realizará otras funciones vinculadas al mismo espacio televisivo.

De acuerdo a lo expresado por ella misma, ahora será la nueva productora ejecutiva del noticiero, lo cual representa un nuevo reto en su larga trayectoria como periodista televisiva.

“Como parte de nuevos proyectos dejo la conducción de ‘En punto’. Quiero agradecerles por dejarme entrar a sus hogares, gracias por su preferencia, gracias por su confianza. No me voy, Es un nuevo desafío que me ilusiona y compromete”, fueron algunas de sus palabras.

Además, luego de dar sus palabras, presentó a la nueva persona encargada de ocupar el rol en la conducción del noticiero.

¿QUIÉN ES EL NUEVO CONDUCTOR DE “EN PUNTO”?

Denise Maerker, quien ahora es la productora ejecutiva del noticiero, presentó a Enrique Acevedo como su sucesor en la conducción de “En punto”, a quien alabó por su trayectoria y le deseó lo mejor del mundo en esta nueva etapa.

“Es un periodista con una amplia trayectoria tanto en México como en Estados Unidos. Se convirtió en el primer corresponsal latino del programa ‘60 Minutos’ y el primer conductor mexicano de ‘CBS This Morning’”, dijo Maerker.