Desde hoy está disponible la banda sonora original de la película ENCANTO, editada por Walt Disney Records y con canciones originales del compositor ganador de premios Tony® y Grammy® Lin-Manuel Miranda (HAMILTON, MOANA: UN MAR DE AVENTURAS) y música y arreglos orquestales originales de la galardonada compositora Germaine Franco (Dora y la ciudad perdida, Little, ¡Te atrapé!). La banda de sonido también incluye la canción “Colombia, Mi Encanto” en la voz de Carlos Vives. Sebastián Yatra interpreta la canción original “Dos Oruguitas” en español, además de “Two Oruguitas”, la versión en inglés de la canción, en los créditos finales. ENCANTO, de Walt Disney Animation Studios, estrena en cines el 24 de noviembre de 2021.

Sobre sumergirse en la música de la historia ambientada en Colombia, Miranda comenta: “Muchos de los ritmos me resultan familiares, pero la instrumentación y la orquestación es diferente, y muchas veces exclusiva de Colombia. Una de las cosas más divertidas es que el acordeón es un instrumento central de la música del país. Me encantó sumergirme en artistas que no conocía y bucear más profundamente en artistas que siempre me gustaron y con los que me crie, como Carlos Vives, con quien tuvimos la suerte de trabajar en esta película. Todo el proceso hizo que me enamorara de la música y la cultura colombianas y disfruté mucho poder jugar en ese espacio”.

Miranda escribió y produjo ocho canciones originales para ENCANTO. Mike Elizondo (”96,000″ de “In The Heights”, “My Shot (Rise Up Remix)” de The Hamilton Mixtape) coprodujo las canciones. “Espero que el público salga cantando estas canciones tal como lo hace con tantas otras películas clásicas de Disney”, dijo Elizondo. “Hay muchos mensajes positivos sobre la familia y nuestras relaciones. También espero que puedan apreciar lo variada que es la música colombiana. Aprendí muchísimo sobre sus ritmos y estilos durante el proceso de producción y espero que para el público esta banda de sonora sea una puerta de entrada para descubrir la música colombiana”.

La banda sonora original de la película ENCANTO en español incluye ocho canciones originales, música incidental, las versiones instrumentales y una versión de los créditos finales de una de las canciones de la película.

La galardonada compositora Germaine Franco estuvo a cargo de la música de ENCANTO. Franco trabajó estrechamente con los realizadores y con Miranda para crear una banda sonora distintiva que complementara las canciones y la historia.

Al hablar de su trabajo, Franco dice: “¡Trabajar junto a Jared Bush, Byron Howard, Lin-Manuel Miranda, Charise Castro Smith e Yvett Merino fue un sueño! Creamos nuevas texturas y sonoridades usando instrumentos colombianos tradicionales, como tiples, bandolas, cununos, marimba de chonta, arpa llanera de Latinoamérica, mezclados con la orquesta. El sonido de la banda está imbuido de muchos estilos rítmicos colombianos como el bambuco, el mapalé, la cumbia y el joropo. La música incidental y los arreglos se entrecruzan constantemente con las hermosas canciones de Lin-Manuel Miranda. Espero que las imágenes musicales que evoca remitan a los paisajes de Colombia, den cuenta de la tenacidad de nuestra protagonista, Mirabel, de la fortaleza de su familia y de nuestra humanidad compartida”.

Las canciones de ENCANTO son:

“La familia Madrigal”

“Un regalo mágico”,

“En lo profundo/peso”

“No se habla de Bruno”

“Inspiración”

“Dos Oruguitas”

“Solo tú”

“Colombia, Mi Encanto”

“Two Oruguitas”

La película está dirigida por Jared Bush (Co-directora de ZOOTOPIA) y por Byron Howard (ZOOTOPIA, ENREDADOS), co-dirigida por Charise Castro Smith (guionista La muerte de Eva Sofia Valdez) y producida por Yvett Merino y Clark Spencer; Bush y Castro Smith son los guionistas de la película.

En ENCANTO de Walt Disney Animation Studios, Mirabel -la única de su familia sin un don mágico- descubre que la magia que rodea a su hogar está en peligro, y ella podría ser la última esperanza de su excepcional familia. Además de la de Maluma, las voces confirmadas tanto para la versión en inglés como para la versión en español para América Latina y España son María Cecilia Botero (Abuela Alma), Mauro Castillo (Félix), Angie Cepeda (Julieta), Carolina Gaitán (Pepa) y Maluma (Mariano). Por su parte, Olga Lucía Vives es Mirabel y Alejandro Riaño es Bruno en la versión en español para América Latina y España.

Completan las voces para la versión original en inglés, John Leguizamo (Bruno), Stephanie Beatriz (Mirabel), Wilmer Valderrama (Agustín), Diane Guerrero (Isabela), Jessica Darrow (Luisa) Adassa (Dolores), Rhenzy Feliz (Camilo) y Ravi-Cabot-Conyers (Antonio).

Voces en inglés: Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie Cepeda, Carolina Gaitán Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Rhenzy Feliz, Ravi Cabot-Conyers, Adassa, Maluma.

Voces en español: María Cecilia Botero, Mauro Castillo, Angie Cepeda, Carolina Gaitán, Olga Lucía Vives, Maluma, Alejandro Riaño.

Dirección: Jared Bush, Byron Howard

Co-Director: Charise Castro Smith

Producción: Yvett Merino, p.g.a., Clark Spencer, p.g.a.

Canciones originales por: Lin-Manuel Miranda

Banda sonora original por: Germaine Franco

SINOPSIS OFICIAL:

ENCANTO de Walt Disney Animation Studios cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un Encanto. La magia de este Encanto ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel. Pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

La película está dirigida por Jared Bush (Co-directora de ZOOTOPIA) y por Byron Howard (ZOOTOPIA, ENREDADOS), co-dirigida por Charise Castro Smith (guionista La muerte de Eva Sofia Valdez) y producida por Yvett Merino y Clark Spencer; Bush y Castro Smith son los guionistas de la película. ENCANTO presenta canciones completamente nuevas de Lin-Manuel Miranda (HAMILTON, MOANA:UN MAR DE AVENTURAS), ganador del premio Emmy®, GRAMMY® y Tony Award®, Germaine Franco (Dora y la ciudad perdida, Pequeña... otra vez, ¡Te atrapé!) es la compositora de la banda sonora.

· ENCANTO reúne a los cineastas Byron Howard, Jared Bush y Clark Spencer, director, codirector y productor, respectivamente, de la película ganadora del Oscar® de Walt Disney Animation Studios en 2016, ZOOTOPIA.

· La canción original “Colombia, mi encanto” es interpretada por el cantante, compositor y actor Carlos Vives, 17 veces ganador del GRAMMY® y del Latin GRAMMY®.

· Germaine Franco (Dora y la ciudad perdida, Pequeña... otra vez, ¡Te atrapé!), quien coescribió canciones como “Un poco loco” y “El latido de mi corazón” para Disney y Pixar COCO, está componiendo la música ENCANTO.

· Lin-Manuel Miranda y Jared Bush también trabajaron juntos en MOANA de Disney Animation. La banda sonora original de MOANA: UN MAR DE AVENTURAS estableció un nuevo récord en agosto 2021 por su permanencia durante semanas en el puesto número 1de la lista de bandas sonoras de Billboard. Desde su lanzamiento el 18 de noviembre de 2016, alcanzó el puesto número 1 en 52 ocasiones (hasta la fecha 2 de octubre de 2021, estuvo en ese puesto durante 58 semanas).

· Ambientada en Colombia, la película abarca la diversidad, la cultura, la gente y la música del país. Quienes realizaron el film sintieron una profunda inspiración después de su viaje de investigación, y ENCANTO se realizó en colaboración con el Fondo Cultural Colombiano, un grupo de especialistas en culturas colombianas, antropología, botánica, música, lenguaje y arquitectura. “Familia”, un grupo de empleados y empleadas de Latinx Disney Animation, también compartió sus propias perspectivas y experiencias personales para ayudar a darle forma a la película.