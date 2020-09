CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la serie de libros de ‘Las aventuras de Enola Holmes’ escrita por Nancy Springer, “Enola Holmes” es una película de misterio y aventura dirigida por Harry Bradbeer y escrita por Jack Thorne. Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin y Helena Bonham Carter son los protagonistas de esta cinta de Netflix .

“Enola Holmes” está ambientada en Inglaterra de 1884, un mundo al borde del cambio. La mañana de su cumpleaños número 16, Enola despierta y descubre que su madre ha desaparecido, dejando una extraña variedad de obsequios, pero sin ninguna pista aparente de adónde ha ido o por qué.

Cuando sus hermanos Mycroft y Sherlock Holmes vuelven a casa después de muchos años ella alimenta la esperanza de recuperar a su madre Eudoria, pero al enterarse de que planean enviarla a una “escuela de señoritas” prefiere huir y emprender su propia búsqueda.

Tras la desaparición de su madre, Sherlock y Mycroft volvieron a casa con Enola (Foto: Alex Bailey/Netflix vía AP)

Las primeras pistas de su madre la llevan a tomar un tren a Londres, donde conoce un joven marqués que escapa de su familia y de un hombre que quiere asesinarlo por alguna extraña razón. Aunque lo ayuda escapar de una muerte segura, Enola Holmes sugiere separarse para evitar más riesgos.

No obstante, luego de ser casi ser asesinada por el hombre que perseguía a Tewkesbury, decide que él necesita de su ayuda y empieza a rastrearlo. Al mismo tiempo su hermano contrata a un detective para encontrarla, por eso poco después del reencuentro de Enola y el joven marqués, se vuelven a separar: él escapa por una ventana y la menor de los Holmes es llevada a la escuela de la Sr. Harrison.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ENOLA HOLMES”?

Pero su estancia en ese lugar es corta, ya que Tewkesbury aparece al rescate y de la misma manera que se escabulló en el tren ingresó a la escuela y rescató a Enola. Una vez libres, la joven recuerda el consejo de su hermano Sherlock y decide “atraer a los tiburones”.

Enola Holmes ayudó a descubrir quién quería asesinar a Tewkesbury (Foto: Netflix)

Antes de partir, Enola le explica a Tewkesbury que cree que su tío está detrás de la muerte de su padre y que quiere el mismo final para él con la finalidad de evitar que vote a favor de las nuevas reformas.

Cuando ambos llegan a casa de Tewkesbury los espera el hombre del sombrero marrón, pero antes de que pueda asesinarlos lo golpean en la cabeza y muere. Poco después aparece la abuela con un arma y le dispara a su nieto.

Sin embargo, el joven vizconde sobrevivió gracias a una especie de chaleco de metal y así Enola logró resolver el misterio incluso antes que su hermano Sherlock. Tewkesbury votó a favor de la reforma y la menor de los Holmes encontró a su madre.

En realidad, Eudoria fue quien encontró a su hija y le explicó sus motivos para dejarla sola. Luego de un emotivo abrazo madre e hija de despidieron y al parecer Enola aún tiene más aventuras por vivir.

Eudoria Holmes dejó sola a su hija para luchar por un mejor futuro para ella y otras mujeres (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ENOLA HOLMES”?

Poco antes del final de “Enola Holmes”, Mycroft y Sherlock le pusieron una trampa a su hermana, pero la joven descubrió que el mensaje no era de su madre y no acudió al punto de encuentro. Pero los Holmes acordaron que ahora Sherlock sería el tutor de Enola. Esto último podría influir en una posible secuela de la película de Netflix , pero aún no hay nada confirmado.

Originalmente, Warner Bros tenía pensado estrenar esta cinta en los cines, pero debido a la pandemia del coronavirus Netflix adquirió los derechos de distribución. Entonces, si se confirma una segunda parte lo más probable es que la producción no comience hasta 2021, por lo tanto no se estrenaría hasta el 2022.

Sobre la trama, la primera entrega adaptó el primer libro de ‘Las aventuras de Enola Holmes’, así que la secuela debería centrarse en ‘El caso de la dama zurda’, dónde Enola resuelve algunos misterios, mientras evita la atención de sus hermanos mayores.