Enrique Peña Nieto: el lado más divertido y enamorado del expresidente de México

Enrique Peña Nieto ya no oculta más su amor por Tania Ruiz. El ex presidente de México estaría viviendo la mejor etapa de su vida personal y así se logra ver en un video que se ha vuelto viral en Twitter. En el clip se logra ver al ex mandatario bailando apasionadamente con su novia y ha dejado ver su lado más divertido.



La primera vez que se le vio junta a la pareja fue a finales de enero, cuando los captaron en la ciudad de Madrid y desde ese momento se comenzaron a dar los rumores sobre la historia de amor de estos dos personajes que fue confirmado meses después.



Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz se dejaron ver en la boda del abogado Juan Collado Mocelo y compartiendo mesa con Yadira Carrillo, Julio Iglesias y otras personalidades de la televisión, así que esta vez ya no tuvieron problemas en mostrarse en público y disfrutar del amor al máximo.



En el video de Twitter se ve a Enrique Peña Nieto bailando con una amiga mientras Tania Ruiz los mira y graba muy feliz, de pronto hay cambio de pareja y con una sonrisa el político recibe a su guapa novia y la sorprende con un tierno beso al ritmo "17 años", de Los Ángeles Azules.





A Peña Nieto se le ve feliz, pues no deja de abrazar y hacer reír a Ruiz, quien ya había confesado en Instagram que la sonrisa del político fue lo que la conquistó.



Quedate con quien baile como Enrique Peña Nieto. Que ritmaso!! #salebye



En un video que circula en redes sociales el expresidente Enrique Peña Nieto fue captado bailando una cumbia en una fiesta con una mujer, quien luego le cede el baile a la actual novia, Tania Ruiz. pic.twitter.com/U3buMdU0VS — María Villafuerte (@salebyeMD) 20 de junio de 2019

Poco se sabe del evento, al parecer no es la boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala, donde hicieron su debut oficial como pareja.



Su romance, que crece cada día más, se ha hecho público y la pareja ya no teme aparecer en las portadas o en las primeras planas. Incluso EPN se da la libertad de bailar, besar y mirar absorto y apasionado a su novia.