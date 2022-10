Los K-dramas siguen apoderándose del mundo entero y de Netflix también, plataforma en la que podrás encontrar “Érase un amor rural”, una nueva historia romántica proveniente de Corea del Sur, de la cual no podrás despegarte hasta terminar todos sus episodios.

La historia dirigida por Kwon Seok-jang cuenta con un total de 12 capítulos que podrías gozar en un día de maratón con tu cuenta en el gigante del streaming.

En sus filas, “Érase un amor rural” cuenta con varios actores jóvenes y otras figuras ya consagradas del país asiático, por lo que ahora te contaremos un poco más sobre cada uno de ellos.

¿DE QUÉ TRATA “ÉRASE UN AMOR RURAL”?

Esta producción surcoreana cuenta la historia de dos chicos que empiezan a tener sentimientos entre sí, aunque, como de costumbre, hay ciertas trabas que impide que su amor florezca con naturalidad.

Han Ji-yul (Choo Young-woo) es uno de los personajes principales. Él es un veterinario de la ciudad que, pese a su negativa de hacerlo, se muda a un pueblo pequeño, donde vive su abuelo.

Allí, conoce a una chica de nombre Ahn Ja-yeong (Park Soo-young), una mujer policía, quien esconde una promesa de amistad que forjó cuando era más joven.

LISTA DE ACTORES DE “ÉRASE UN AMOR RURAL”

Park Soo-young como Ahn Ja-yeong

La actriz y cantante de 26 años de edad interpreta el rol protagónico de esta historia. Anteriormente, se le ha visto en otras exitosas producciones como “The Liar And His Lover” y “Only One Person”.

Park Soo-young en las grabaciones de "Érase un amor rural" (Foto: Park Soo-young / Instagram)

Choo Young-woo como Han Ji-yul

Con 31 años, Choo Young-woo aparece como un afianzado actor a esta etapa de su carrera. Él dará vida a aquel veterinario citadino que se muda a una ciudad pequeña, donde se enamorará profundamente de una policía local.

Choo Young-woo en su papel en la serie "Érase un amor rural" (Foto: Choo Young-woo / Instagram)

Baek Sung-chul como Lee Sang-hyeon

Además de haber trabajado en algunas series surcoreanas, este joven actor también ha sido protagonista de algunos videoclips de bandas de su país, demostrando su versatilidad ante cámaras.

Baek Sung-chul durante las grabaciones de la serie "Érase un amor rural" (Foto: Baek Sung-chul / Instagram)

Jung Suk-yong como Hwang Man-seong

Con 50 años de edad cumplidos, Jung Suk-yong es uno de los actores de mayor experiencia en el elenco.

Jung Suk-yong también integra la lista de actores en esta serie (Foto: IMDB)

Los actores que completan el reparto recurrente de “Érase un amor rural” son:

Baek Ji-won como Choi Se-ryun

Park Ji-ah como Cha Yeon-hong

Yoo Yeon como Kyung-Ok

Na Chul como Choi Yun Hyeong

Park Ye-ni como Young-Sook

Roh Jae-won como Yoon Geun-mo

Ha Yul-ri como Choi Min

TRÁILER DE “ÉRASE UN AMOR RURAL”

Mira el adelanto de la serie surcoreana “Érase un amor rural”