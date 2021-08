Como se recuerda, Analía Rodríguez y Erick Elera se casaron en noviembre de 2012, siete meses después de que el actor peruano hiciera pública su relación. Al año siguiente, nació su primogénita Flavia, quien dio vida al personaje de Nelly Francesca en la serie “Al fondo Hay sitio” de América Televisión.

A mediados de 2015, el cantante reveló que estaba separado de su esposa, pero que aún mantenía las esperanzas de salvar su matrimonio. Sin embargo, en el mes de septiembre de ese mismo año confirmó que finalmente se separó de Analía Rodríguez.

“Mi separación ha sido de mutuo acuerdo. Nadie me ha botado, yo no he terminado una relación en malos términos”, dijo en ese entonces Erick Elera en entrevista con el diario ‘OJO’.

Erick Elera y Analía Rodríguez se casaron en noviembre de 2012.

Aunque el artista había indicado que la relación acabó en buenos términos; en enero de 2016, la actriz peruana reconoció que vivió un ‘calvario’ al lado del popular Joel González.

En declaraciones al programa ‘Espectáculos’ de Latina, Rodríguez aseguró que las faltas que Elera cometió en el matrimonio fueron mayores de las que se filtraron en la prensa. Y aunque evitó dar detalles al respecto, dijo que fueron tantas sus mentiras que un día se cansó y tomó la drástica decisión de divorciarse.

A pesar de todo lo que vivieron, hoy en día los ex esposos se llevan muy bien por el bienestar de su hija de ocho años. Asimismo, cada uno volvió a formar una familia. Desde agosto de 2019, Erick Elera está casado con la entrenadora profesional Allisson Pastor, con quien tiene su segundo hijo, Lucas Tadeo.

Por su parte, Analía se encuentra esperando a su tercer hijo. Cabe mencionar que es su segundo bebé con su actual esposo, con quien vive en Estados Unidos desde hace un par de años. Aquí te contamos en qué producciones participó Rodríguez antes de residir en otro país.

¿QUIÉN ES ANALÍA RODRÍGUEZ?

Analía Rodríguez es una actriz, modelo y cantante peruana. A los 3 años comenzó su carrera en la actuación cuando hizo un comercial de televisión. Asimismo, estudió la carrera de traducción e interpretación donde aprendió a hablar perfectamente el inglés y francés.

En el 2011, la actriz de 30 años compartió escena con los actores Stefano Salvini y Emilia Drago en la telenovela “Corazón De Fuego”. Por esas fechas también fue parte del spot publicitario de la cerveza Brahma para Ecuador. Luego, en el 2012 se casó con el actor peruano Erick Elera y en mayo de 2013 dio a luz a su primera hija.

En el 2015, la guapa artista participó en la serie “Al fondo Hay Sitio” con el personaje de Amelie, una funcionaria francesa que se había enamorado del carismático Joel González, quien era interpretado por su entonces esposo.

Al año siguiente, Rodríguez protagonizó el video musical “No te creas tan Importante” del cantante peruano Deyvis Orosco. En el 2017, apareció en la serie “Mujercitas” con el personaje de Stephie. Esta fue la última vez que se le vio a la artista en las pantallas, ya que luego se fue a vivir a Estados Unidos.

Tras separarse del cantante peruano, Analía volvió a enamorarse y en octubre de 2018 tuvo a su segunda hija con su nuevo esposo. Recientemente, la madre de Flavia Elera anunció a través de su cuenta de Instagram que está en la ‘dulce espera’ y desea que esta vez le toque el hombrecito.

“Y la familia se agranda. Quería compartirles esta hermosa noticia. Ya pasaron los primeros meses, por lo que puedo felizmente compartirles. Sólo doy gracias a Dios, por este hermoso regalo. Pido lo principal! Que nazca sanit@. Y que ojalá sea el hombrecitoo, ya toca ya!”, escribió Analía Rodríguez junto a su post.

FOTOS DE INSTAGRAM DE ANALÍA RODRÍGUEZ