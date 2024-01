¡Un Feliz Año movido! Este lunes 1 de enero de 2024 el centro de Japón amaneció registrando movimientos telúricos de hasta 7.6 grados. Según el reporte oficial, no hubo actividad en las centrales nucleares, pero sí que existió bastante miedo por parte de los turistas, en especial, de la famosa Erika Buenfil.

Parece que los terremotos no descansan en épocas de fiestas decembrinas, en especial, si nos situamos en Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo. La información hasta el momento señala que el epicentro fue la península de Noto, Ishikawa, promediando un registro de 7,6 grados.

Y aunque este tipo de eventos naturales son cosas de todos los días para los nipones, fue la artista Erika Buenfil quien se llevó una muy ingrata sorpresa mientras vacacionaba en el país asiático.

La actriz y su hijo vacacionaron por Japón en fiestas de Año Nuevo (Foto: Érika Buenfil/ Instagram)

Vale señalar que Japón presenció un devastador terremoto hacia inicios de 2011, con olas gigantescas y un daño a la ciudadanía irreparable. ¿Habrá pensado eso nuestra Erika durante los segundos que duró el movimiento telúrico?

DULCES VACACIONES EN JAPÓN: LOS DÍAS DE DESCANSO DE ERIKA BUENFIL EN EL PAÍS ASIÁTICO

Durante el sismo de gran magnitud, las autoridades del país del “Sol Naciente” instaron a los ciudadanos a que se refugien de las olas gigantes y tsunamis que puede conllevar un movimiento de tal poder.

Fue así que, tras los videos de sismo publicados por decenas de ciudadanos japoneses, cientos de internautas recordaron que la actriz Erika Buenfil se encontraba disfrutando las vacaciones de fin de año en compañía de su hijo Nicolás Buenfil.

Y es que, antes de que se inicie el Nuevo Año, la también creadora de contenido y el joven pudieron compartir varias postales de lo que fueron sus travesías por distintos destinos turísticos en Japón.

Sin embargo, la incertidumbre respecto al estado de salud de Erika y su heredero comenzó a pulular por redes sociales una vez se registró el terremoto en el centro de Japón. ¿Cómo se encontraron los Buenfil?

“TODO BIEN”: ERIKA BUENFIL SE REPORTA TRAS TERREMOTO EN JAPÓN

Al ser una figura pública en la industria mexicana, Nicolás Buenfil, vástago de Erika, se animó a compartir un pequeño video donde explica lo sucedido en el país asiático. Como era de esperarse, su post se volvió tendencia en apenas unas horas en todos los medios de entretenimiento.

En esa línea, Nicolás Buenfil reveló que se encontraban bien de salud y no presentaban ninguna novedad. Asimismo, el jovencito contó que no se encontraban en el lugar de los hechos.

Nicolás Buenfil ya se reportó y está todo bien con ellos. #Sismo #Japón pic.twitter.com/7pk6QGzU0z — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 1, 2024

Además, indicó que no se enteró del megasismo tras los reportes publicados por la prensa, aunque volvió reiterar que el movimiento no les afectó en lo más mínimo. “Todo bien, yo no estaba en esa ciudad por suerte. Tembló feo, pero yo bien”, añadió el jovencito.

¡Qué bueno que no pasó a mayores! A seguir cuidándonos y Feliz Año Nuevo para todos.

