El amor es el sentimiento más puro que existe, el cual puede hacer flotar sobre las nubes a quien lo sienta; sin embargo, cuando una persona se siente traicionada, este se convierte en decepción, que conlleva a un dolor insoportable, que a veces puede transformarse en ira y llevar a hacer cosas inimaginables, todo para buscar justicia a un corazón herido. Esto fue lo que hizo Erika Buenfil, quien no dudó en vengarse de un exnovio que le falló.

La reconocida actriz se animó a contar su “crimen” durante una entrevista, después de que Natalia Téllez reveló un comportamiento, que ahora considera que estaba mal, hacia una expareja.

“Corté con un exnovio, esto fue hace mucho tiempo, yo era muy joven y rompió mi corazón. Entonces, estaba muy enojada - consideren que yo tenía la razón - y vi que iba a tocar en un lugar. Vi su coche ahí estacionado y lo hice: rayé el coche con una llave. Fui esa horrible, sucia, infantil y mala persona”, dijo.

Pero ¿qué fue exactamente lo que hizo la protagonista de “Vencer el pasado” que además destaca por su carisma en las redes sociales? A continuación, te lo contamos.

La actriz reveló que cuando se enoja a veces hace cosas que ni ella misma entiende, tal como sucedió hace varias décadas (Foto: Erika Buenfil / Instagram)

LA VENGANZA DE ERIKA BUENFIL

La también conocida como la ‘Reina mexicana del TikTok’ contó en el programa “Netas Divinas” que hace muchos estaba enojada con un exnovio y tramó un plan para vengarse, del que reconoce no midió las consecuencias.

Resulta que Erika Buenfil no dudó ni un minuto en ponchar las llantas del vehículo de su expareja. “Sabía dónde estaba, ahí te va tu tía [yo], estaciónate. [Yo estaba] en el carro de amigo para que no reconocieran mi coche y entonces ahí voy a media cuadra con el desarmador, pero ya pasó, ya no pasa el delito. Ahí voy, ese es su carro, las cuatro [llantas] y píntate de color [escapé]. [Las cuatro] para que cuando arranque, ¡qué pena!”, contó.

Al ser cuestionada que debía requerir mucha fuerza, respondió: “Iba con ayuda, pero en el enojo no mides, me he dado cuenta que enojada hago unas cosas que dan miedo”.

La popular TikToker señaló que antes de actuar se debe pensar muy bien, aunque a veces el coraje gane (Foto: Erika Buenfil / Instagram)

ERIKA BUENFIL EXPLICA POR QUÉ SURGEN LAS VENGANZAS

Antes de contar dicha historia, Erika Buenfil señaló que para que alguien actúe en contra de una persona, esta debió haberla lastimado demasiado y la herida aún no cicatriza.

“Creo que la venganza parte desde el coraje de alguna infidelidad o algo que te lastima. Creo que hay que esperar a enfriarse antes de tomar venganza, pero las venganzas creo que surgen mientras sigue vivo ese coraje”, manifestó.