El clan Kardashian-Jenner existe gracias a Kris Jenner. La progenitora de Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie, ha sabido ganarse su lugar por ser una mamá cool del espectáculo y por el amor incondicional que le tiene a sus hijos y nietos.

Desde que toda la familia se hizo famosa gracias al reality “Keeping Up With The Kardashians”, era muy evidente el favoritismo que tenía Kris por su segunda hija Kim Kardashian, a pesar de que ella siempre declaró que amaba a todos sus hijos por igual, tanto sus otros hijos como sus fanáticos se dieron cuenta que la esposa de Kanye West era la favorita.

Sin embargo, al pasar de los año el puesto de Kim fue arrebatado por su hermana menor Kylie Jenner. La última hija de Kris pasó de ser una niña traviesa a convertirse en la billonaria más joven del mundo. De la mano de su mamá, la menor del clan formó uno de los imperios de maquillaje más grande: Kylie Cosmetics.

Madre e hija suelen compartir mediante publicaciones o stories de Instagram el amor y la complicidad que se tienen. Hace unos días, Kylie posó con un vestido negro entallado y unos lentes de sol muy grandes, como los que suele llevar su mamá. “Me llaman pequeña Kris”, es la leyenda de las dos fotografías que publicó la madre de Stormi.

Claro está que su mamá no podía dejar de comentar la publicación que ya está por llegar a los seis millones de likes: “Hola, mini yo. Te estoy observando😍”, fue lo que puso. Su hermana Khloé Kardashian también le dejo un mensaje: “Hola pequeña Kris”.

El estilo de Kris Jenner se suele caracterizar por el que lleva Kylie en las fotografías. Atuendos pegados al cuerpo color negro y lentes oscuros muy grandes. Más que por el físico, la menor se parece a su mamá en las fotografías por cómo esta vestida y por los accesorios que utiliza.

En el 2017, Kylie quiso dedicarle a su mamá una colección de maquillaje de la marca Kylie Cosmetics. Esta fue la primera vez que la empresaria de 22 años cambio los empaques de sus labiales por unos personalizados con el rostro de Kris Jenner.

¿Crees que se parecen?

