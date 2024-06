Robert De Niro es conocido como el tipo duro de Hollywood, debido a las diferentes cintas que ha protagonizado a lo largo de su carrera. Sin embargo, sus fanáticos han descubierto el lado más tierno del actor desde que se convirtió en padre por séptima vez, a los 79 años. Precisamente, el mes pasado el estadounidense celebró el primer año de su hija Gia y en una reciente entrevista recordó ese dulce momento con entrañables frases.

En mayo del 2023, Robert De Niro anunció que se convertió en padre por séptima vez a los 79 años y sorprendió a sus millones de fanáticos. Tiffany Chen, la novia del conocido actor, dio luz a Gia Virginia Chen-De Niro nació el 6 de abril de ese año.

Para el primer cumpleaños de Gia, en abril pasado, Robert de Niro y su novia organizaron una “dulce” fiesta en su residencia de Nueva York y dedicó tiernas palabras a la pequeña en una entrevista concedida a Entertainment Tonight.

En el 2023, Robert De Niro se convirtió padre por séptima vez a los 79 años. (Foto: LOIC VENANCE / AFP)

“Gia es pura alegría”

En declaraciones al medio en mención, De Niro, hoy de 80 años, reveló que el nacimiento de Gia, ha impactado positivamente en su vida. El actor dedicó palabras tiernas a su pequeña.

“Bueno, (Gia) ella es pura alegría, no hay nada en ella, no hay juicio, no hay nada, ella simplemente es lo que es y es pura alegría, por el amor de Dios”, dijo el octogenario.

Según recordó, su familia que estuvo presente en el cumpleaños de Gia, le regaló a la menor un pastelito. “Era muy bonito, dulce”, precisó.

Drena (51), la hija adoptiva de De Niro, es la mayor. Le siguen Raphael (47), que nació fruto del matrimonio con Diahnne Abbott, los gemelos Julian y Aaron (28), que nacieron a través de una madre sustituta y cuya pareja en ese momento fue la modelo Toukie Smith. Elliot (25) y Helen (12) completan la dinastía De Niro y la madre es Grace Hightower, quien estuvo al lado del actor durante más de 20 años.