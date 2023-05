Desde que confirmó su separación de Yailin La Más Viral, y tras el nacimiento de su hija Cattleya, Anuel AA se ha visto involucrado en una serie de indirectas hacia su exnovia Karol G, a quien le dedicó el tema “Mejor que yo”.

Como se recuerda, por casi dos años, los artistas de Colombia y Puerto Rico protagonizaron un popular romance, interpretando temas como “Culpables” “Dices que te vas” y “Secreto”, además de conmovedoras promesas que no terminarían por cumplir debido a su separación a inicios del 2021.

Sin embargo, desde hace algunas semanas, el artista urbano ha revivido la controversia sobre su relación, primero con el lanzamiento de “Mi exxx” al lado Wisin y luego etiquetando a su exnovia en una publicación en Instagram con el mensaje: “Te la dedico, bebé”.

Karol G y el cantante urbano interpretaron tres temas juntos: "Secreto", "Dices que te vas" y "Culpables" (Foto: Anuel AA / Instagram)

EL TEMA QUE ANUEL AA LE DEDICÓ KAROL G

Una vez más, Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real de Anuel AA, conversó con Santiago Matías de Alofoke Radio Show, donde reveló detalles de sus futuros proyectos y se refirió a los controversiales mensajes que le habría enviado a su exnovia Karol G.

Como era de esperarse, una de las primeras preguntas que respondió el autodenominado “Dios del trap” fue por el origen de su tema “Mejor que yo” y este se había inspirado en la colombiana.

“Esa canción fue un proyecto que me trajeron escrita, pero era otra. Me enseñaron el ritmo con otra canción entera y las primeras dos barras eran con esa melodía”, señaló la celeb de Estados Unidos.

En ese sentido, el trapero destacó que modificó varias de las estrofas de las canciones, combinándola con su experiencia personal.

“Por eso, yo puse que se la dediqué a Karol, porque pienso en ella, porque tiene novio y la echo de menos”, reconoció.

¿ANUEL AA EXTRAÑA A KAROL G?

La respuesta de Anuel AA sobre el origen y la inspiración del polémico tema llevó a Santiago Matías a preguntarle directamente al trapero si extrañaba a Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la colombiana.

Entre risas, el cantante indicó si estaba conversando con Jerry Springer, el conductor famoso por ahondar en la vida personal de sus invitados, señalando que no acostumbra a dar datos personales en público, pero aun así aconsejó a su exnovia que la baile con su actual pareja.

“La canción no tiene piano de lloradera, es para chingar, para bailar en la disco, para que ella misma (Karol G) coja a Feid y se lo perree”, señaló con una sonrisa.

Además de destacar que cuando escuchaba una canción de Ferxxo en una discoteca no se sentía molesto, aclaró que no está seguro si los colombianos son novios en la actualidad.

“Yo no conozco a Feid, nunca lo he visto en mi vida, creo yo. No me acuerdo. No”, sentenció.