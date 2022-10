¿Alguna vez te preguntaste dónde comienza un gran cuento de hadas? “La escuela del bien y del mal” te llevará a un viaje a la infancia, ese lugar donde la imaginación era el lugar favorito de todos, donde los cuentos podían ser reales. El nuevo live action de Netflix nos adentra al sitio donde comienza cualquier cuento para conocer a los próximos héroes y villanos.

Titulada originalmente como “The School for Good and Evil”, la película es una adaptación de la exitosa serie de fantasía juvenil de Soman Chainani y sigue a las mejores amigas Sophie (Sophia Anne Caruso) y Agatha (Sofia Wylie) mientras navegan en una escuela encantada para jóvenes héroes y villanos, y se encuentran en lados opuestos de la batalla entre el bien y el mal. Chainani se desempeña como productor ejecutivo y Paul Feig dirige la cinta. “Escuela del bien y del mal” se estrena el 19 de octubre de 2022 exclusivamente en Netflix. ¿Quiénes son el reparto de la película? A continuación, los detalles.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “ESCUELA DEL BIEN Y DEL MAL”?

Charlize Theron es Lady Lesso

Charlize Theron interpreta a Lady Lesso, decana de la Escuela del mal y mentora de uno de los personajes principales de la serie, Sophie. Ella les enseña a los estudiantes a encontrar un némesis en una escuela similar a Hogwarts que instruye a sus estudiantes sobre cómo sobrevivir a los cuentos de hadas como buenos o malos.

Charlize Theron es Lady Lesso en “Escuela del bien y del mal” (Foto: Netflix)

Kerry Washington es Clarissa Dovey

Kerry Washington interpreta a la decana de la Escuela del bien, como la profesora Clarissa Dovey. El personaje tiene conexiones con un cuento de hadas popular, ya que también es la madrina de Cenicienta. En los libros, Clarissa y el personaje de Theron, Lady Lesso, son mejores amigas desde hace mucho tiempo.

Kerry Washington es Clarissa Dovey en “Escuela del bien y del mal” (Foto: Netflix)

Michelle Yeoh es Emma Anemone

Michelle Yeoh interpreta a la profesora Emma Anemone, quien es maestra de la Escuela del bien, específicamente enseñando una clase llamada Embellecimiento. El personaje se describe como alguien que usa toneladas de maquillaje pesado, tiene cabello amarillo y viste una moda decorativa muy alta.

Michelle Yeoh es Emma Anemone en “Escuela del bien y del mal” (Foto: Netflix)

Mark Heap es Bilious Manley

La contraparte de la Escuela del mal del profesor de Michelle Yeoh será el Profesor Bilious Manley de Mark Heap, quien es el Profesor de Uglificación de la escuela. El personaje es descrito como un hombre calvo con granos y piel de color calabaza.

Laurence Fishburne es Maestro de la Escuela

Laurence Fishburne de “Matrix” también se unió al elenco como uno de los maestros de la escuela. En los libros, los Mestros de Escuela son hermanos gemelos idénticos llamados Rhian y Rafal Mistral. Ambos tienen el pelo blanco y forman parte de la leyenda de la “Escuela del bien y del mal”.

Kit Young es Rafael

El actor emergente de “Shadow and Bone”, Kit Young, también se encuentra entre el elenco e interpreta al profesor Rafael, un Maestro de la Escuela. Fishburne y Young comparten un parecido, con una diferencia de edad, por lo que está interpretando las versiones más jóvenes de los gemelos.

Kit Young es Rafael en “Escuela del bien y del mal” (Foto: Netflix)

Sofía Wylie es Agatha

Sofia Wylie, de la serie “High School Musical”, interpreta a una de las principales protagonistas de la película, Agatha. Ella es una estudiante que es elegida para asistir a la Escuela del bien. Ella está clasificada en el mundo como ‘lectora’, lo que significa alguien que no tiene conexiones familiares de cuentos de hadas.

Sofía Wylie es Agatha en “Escuela del bien y del mal” (Foto: Netflix)

Sofía Ana Caruso es Sophie

Otro personaje principal será la Sophie de Sophia Anne Caruso, es otra ‘lectora’ ubicada en la Escuela del mal. Ella es la opuesta de Agatha, porque se la describe como hermosa y segura de sí misma, mientras que su contraparte es torpe y, a menudo, se siente fuera de lugar. Caruso es mejor conocido por originar el papel de Lydia Deetz para la versión de Broadway de “Beetlejuice”.

Sofía Ana Caruso es Sophie en “Escuela del bien y del mal” (Foto: Netflix)

Jamie Flatters como Tedros

Jamie Flatters interpreta a Tedros, conocido como el chico más guapo de la Escuela del bien. Comienza como un compañero de clase engreído en “Escuela del bien y del mal”, pero se convierte en un personaje central de la serie junto a Agatha y Sophie.

Jamie Flatters como Tedros en “Escuela del bien y del mal” (Foto: Netflix)

Ben Kingsley

Ben Kingsley se unió a la película en un papel no revelado después de regresar recientemente a la MCU como Trevor Slattery.

Patti LuPone

La legendaria actriz de teatro y estrella de Hollywood, Patti LuPone, también se unió al elenco en un papel desconocido. La estrella de 72 años estuvo recientemente en la serie “Hollywood” de Ryan Murphy y en el galardonado drama “Pose”.

Rob Delaney

Rob Delaney de “Catastrophe” también será parte de “The School of Good And Evil”, aunque todavía no se ha dado a conocer el papel que tendrá en la película.