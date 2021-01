Leticia Calderón alcanzó la cima de éxito cuando protagonizó la telenovela “Esmeralda” al lado de Fernando Colunga en 1997. La historia caló mucho en los televidentes, ya que el personaje principal que era una joven ciega que a pesar de la ceguera total, logró salir adelante y cumplir todos sus sueños.

No cabe duda que este personaje hizo que Calderón alcancé gran reconocimiento a nivel internacional y gracias a su gran talento, obtuvo muchos más personajes y se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de México.

Pero más allá del éxito, Leticia Calderón tuvo muchas enseñanzas y sobre todo cuando conoció a niños invidentes que se sentían identificados con su personaje en Esmeralda.

LA GRAN LECCIÓN QUE TUVO LETICIA CALDERÓN GRACIAS A ESMERALDA

Hace unos meses, Leticia Calderón tomó el control del programa de YouTube “Cuando grababa” y contó muchas anécdotas que ha vivido a lo largo de su carrera actoral y sobre todo, recibió una lección de vida única gracias a su personaje de Esmeralda.

“Yo empecé muy chiquita, a los 14 años a trabajar y era una telenovela una tras otra y llega un momento en el que pierdes la dimensión de a dónde y a quienes estás llegando y en algún momento yo dije ya basta de autógrafos, sólo trabajo y no veía más”, mencionó la actriz.

Es así que cuando tuvo la oportunidad de protagonizar esta telenovela conoció a niños invidentes que se sentían identificados con su personaje.

“Cuando tuve la oportunidad de viajar y conocer a los niños invidentes, conocer otros lugares maravillosos y sentir la emoción que les causó conocer a Esmeralda me dieron una cachetada de que hay mucha gente que me sigue y que me ve”, recordó Lety Calderón.

La actriz comentó que el encuentro con estos niños le cambio la vida, además de la relación que tiene con sus hijos.

“Independientemente de la relación con mis hijos Luciano y Carlos, pero especial con Luciano que tiene Síndrome de Down, pero fue esa conexión por medio de Esmeralda con los niños y me cambió la vida”, dijo.

Fernando Colunga y Leticia Calderon protagonizaron la exitosa telenovela 'Esmeralda' de Televisa.

Esta experiencia le dejó un gran aprendizaje, desde ese momento ella hizo a un lado la soberbia y decidió cambiar su actitud hacia sus fans.

“Nunca más he vuelto a negarme a un autógrafo, a olvidarme que yo también paso por momentos enojada, de desesperación y me detengo mucho a decir que los fans no tienen la culpa y no saben por el momento que uno está pasando”, añadió.

“Ahora pase lo que pase yo doy el autógrafo, me detengo para platicar, saludarlos y tomarme una foto porque entendí que esta relación artista y público es tan íntima, tan sincera y les agradezco”, finalizó Leticia Calderón.