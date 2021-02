Leticia Calderón es una talentosa actriz mexicana que consolidó su carrera y alcanzó a ser reconocida internacionalmente por su protagónico en “Esmeralda”, producción de 1997 en la que estuvo al lado de Fernando Colunga.

Si bien, este melodrama contó con altos índices de audiencia en Latinoamérica y fue el trampolín para que la televisión mexicana pueda ingresar a Europa, Asia y hasta África; pocos desconocen que la actriz principal casi no participa en la producción de Salvador Mejía.

Aunque resulte inimaginable, Lety Calderón no iba a participar en la novela, que narra la historia de Esmeralda Peñarreal de Velasco, una jovencita invidente, que se enamora perdidamente de José Armando. A continuación, te contamos la razón por la que casi no forma parte del elenco.

Leticia Calderón y Fernando Colunga protagonizaron la telenovela "Esmeralda". (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ LETICIA CALDERÓN NO QUERÍA HACER LA TELENOVELA?

Calderón contó que no quería participar de la producción porque se sentía muy cansada, pues había estado trabajando sin parar, por lo que requería unas vacaciones; pero algo inesperado sucedió.

“Yo no quería hacer ‘Esmeralda’. Venía de trabajar muchos años sin detenerme y ni siquiera había tenido una luna de miel por falta de tiempo (…). El señor Azcárraga Milmo me pagó mi viaje de bodas exprés y me convenció de hacer la novela”, señaló según publica El Universal.

Tras ello, reconoció que si no hubiera sido por aquel protagónico su carrera actoral hubiera demorado un poco en despegar. “Nunca se lo terminaré de agradecer. Ese fue mi salto al mercado internacional”.

Salvador Pineda fue uno de los antagonistas de la telenovela. (Foto: Televisa)

TRAYECTORIA DE LETICIA CALDERÓN

A lo largo de su carrera, Leticia Calderón ha participado en treinta telenovelas, donde ha adquirido diversos papeles. Fue protagonista de “La indomable”, “La casa al final de la calle”, “Yo compro esa mujer”, “Valeria y Maximiliano”, “La antorcha encendida”, “Esmeralda”, entre otras producciones más.

Pero también se ha puesto en el papel de villana en varias oportunidades “En nombre del amor”, “Amor bravío”, y otros, siendo su última aparición en “Imperio de mentiras” como Victoria Robles de Cantú.

Sin duda, Lety ha demostrado ser una actriz muy versátil, ya que puede interpretar magníficamente cualquier papel que le den.