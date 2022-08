“Espontánea” es una película que mezcla los géneros comedia, terror y romance, la cual narra la historia de Dylan y Mara, dos estudiantes del último año de secundaria de Covington High School, quienes deciden vivir su vida al máximo. Ellos se enamoran, pero en el camino ocurre algo inexplicable: sus compañeros, literalmente, explotan.

Si bien, ellos están unidos por su forma de ser y sentido del humor, y tratan de no preocuparse por lo que podría salir mal mientras ven a sus compañeros estallar, la angustia se apodera por momentos de ambos.

Debido a que el filme de Netflix marca el debut como director de Brian Duffield, por cuyo trabajo ha sido aclamado por la crítica, te contamos quién es quién en el filme.

"Espontánea" es una película que se estrenó en 2020 (Foto: Awesomeness Films / Jurassic Party Productions)

KATHERINE LANGFORD ES MARA CARLYLE

Katherine Langford es Mara Carlyle, una de las estudiantes del último año de Covington High School, quien sufre una crisis existencial cuando varios de sus compañeros comienzan a explotar.

La actriz australiana nació el 29 de abril de 1996 y es conocida por su papel como Hannah Baker en la serie de Netflix “Reasons Why”, que la llevó a ser nominada a los Globos de Oro. Asimismo, tuvo el papel de Nimue en la serie “Maldita”.

En "Espontánea", ella es Mara (Foto: Awesomeness Films / Jurassic Party Productions)

CHARLIE PLUMMER ES DYLAN HOVEMEYER

Charlie Plummer es Dylan Hovemeyer, el muchacho que tras ver la primera explosión de un compañero decide revelar sus verdaderos sentimientos a Mara.

El actor estadounidense nació el 24 de mayo de 1999 y comenzó su carrera como cuando era un niño en cortometrajes. Después comenzó a aparecer en los dramas televisivos “Boardwalk Empire” y “Granite Flats”. En 2019, protagonizó la miniserie de “Looking for Alaska” y en 2022, interpretó al joven Franklin D. Roosevelt en la serie de “Showtime The First Lady”.

En "Espontánea", él es Dylan (Foto: Awesomeness Films / Jurassic Party Productions)

HAYLEY LAW ES TESS MCNULTY

Hayley Law es Tess McNulty, la mejor amiga de Mara, de quien sabe todos sus secretos. Por lo que es su gran aliada.

La actriz canadiense nació el 18 de noviembre de 1992. Es conocida por sus papeles de Valerie Brown en la serie “Riverdale” y de Lizzie Elliot en la serie ciberpunk de Netflix “Altered Carbon”.

En "Espontánea", ella es Tess (Foto: Awesomeness Films / Jurassic Party Productions)

PIPER PERABO ES ÁNGELA CARLYLE Y ROB HUEBEL ES CHARLIE CARLYLE

Piper Perabo es Angela Carlyle, la madre de Mara. La actriz estadounidense nació el 31 de octubre de 1976 y actuó en “Coyote Ugly”, “The Prestige”, “Covert Affairs” y “Angel Has Fallen”.

Rob Huebel es Charlie Carlyle, el padre de Mara. Es actor, comediante y guionista estadounidense, nacido el 4 de junio de 1969. Actuó en “I Love You, Man” y “The Descendants”. No solo ello, fue nominado al Emmy por su interpretación del Dr. Owen Maestro en “Children’s Hospital”.

En "Espontánea", ellos son Angela y Charlie (Foto: Awesomeness Films / Jurassic Party Productions)

MELLANY BARROS ES KATELYN

Melany Barros es Katelyn, una de las compañeras de clase de Mara que explota al inicio de la película. Ella integró el elenco de la temporada 15 de “Supernatural” y la entrega 4 de “Chilling Adventures of Sabrina”.

En "Espontánea", ella es Katelyn (Foto: Awesomeness Films / Jurassic Party Productions)

OTROS ACTORES SON: