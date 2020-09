Está bien no estar bien (It’s Okay to not be Okay) se convirtió, por ocho semanas, en unos de los K-Drama más vistos de Netflix y Corea del Sur. La historia de amor protagonizada por Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji cuenta la vida de un trabajador de psiquiatría que se negaba a amar y una escritora de cuentos infantiles que no entendía el amor.

La clave del éxito de esta producciones ha sido las excelentes actuaciones por parte del reparto principal, pero también, por su interesante forma de abordar un tema poco común en el mundo de los K-Dramas, las tristezas y alegrías de las personas que tienen que enfrentar trastornos mentales y la forma en que deben ser tratados.

Pero más allá de la gran acogida que ha tenido este K-Drama , también ha sido una de las polémicas y esto ha hecho que la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea del Sur sancione a TVN por trasmitir escenas sugerentes e inapropiadas.

¿POR QUÉ ESTÁ BIEN NO ESTAR BIEN HA SIDO SANCIONADA?

El organismo surcoreano decidió emitir una sanción legal contra el drama por considerar que hace uso excesivo de lenguaje abusivo y justifica el acoso, lo que a su parecer demostraba la insensibilidad de la producción hacia la igualdad de género.

Una de las escenas en discordia ocurre en el tercer episodio cuando Goo Moon-Young (Seo Ye Ji) que sufre de trastorno de personalidad mira abiertamente y toca el cuerpo de Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) mientras se viste.

La serie dramática también fue criticada por los usuarios de Internet por escenas en las que otro personaje masculino, que sufre de depresión maníaca y exhibicionismo, revela partes de su cuerpo desnudo, con los genitales cubiertos por un dibujo de un elefante.

Pero luego de la sanción, Netflix cubrió aquellas escenas con letreros de advertencia.

Netflix cubrió las escenas con cuadros de advertencia (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ UNA SANCIÓN ES MUY GRAVE EN COREA DEL SUR?

En Corea del Sur recibir una advertencia legal se considera una sanción fuerte, ya que afecta a la emisora que transmitió el K-Drama durante la evaluación anual emitida por la Comisión de Comunicaciones lo que podría afectar las condiciones de la renovación de su licencia.