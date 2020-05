John Legend y Jennifer Hudson protagonizaron un conmovedor momento durante su participación en el especial de fin de semana que emitió la cadena ABC. Los cantantes rindieron homenaje a los clásicos de Disney y, por supuesto, a sus canciones más recordadas.

Dicho espectáculo televisivo revivió la magia de películas como “La bella y la bestia”, “Dumbo”, “El Rey León”, entre otros clásicos filmes de Disney con el fin de animar a las familias y a los más pequeños durante la cuarentena.

La interpretación de “La Bella y la Bestia” estuvo a cargo de John Legend y Jennifer Hudson. Por su parte, Katy Perry sorprendió a todos disfrazando a su perrito del elefante “Dumbo”, mientras que Donald Glover y Billy Eichner interpretaron el icónico “Hakuna Matata”.

Durante la retransmisión también hicieron acto de presencia Rebel Wilson, quien decidió encarnar a la temible Úrsula de “La Sirenita”, e Idina Menzel, que dejó por primera vez de lado su famoso 'Let It Go' de “Frozen” para interpretar “Un mundo ideal”, de “Aladdín”, junto al actor Ben Platt.

Por si el espectáculo no fuera suficiente, los Teleñecos se encargaron personalmente de hacer las delicias de niños y mayores con sus divertidas ocurrencias, al tiempo que el presentador y locutor radiofónico Ryan Seacrest conducía una inusual gala que se prolongó por más de una hora.

