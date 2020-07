La cantante Karol G es una de las exponentes más reconocidas del género urbano en el mundo, sus constantes éxitos musicales y sus grandes presentaciones son prueba de ello; sin embargo, por la pandemia estuvo un poco alejada de las producciones hasta ahora.

Poco se sabe de lo que Karol G estuvo haciendo últimamente, luego de dejar de lado las redes sociales por un tiempo. Sin embargo, la intérprete de “Mi cama” regresó a Instagram para compartir con sus fans su último trabajo.

La publicación es un corto video en el que la colombiana muestra un pequeño adelanto de su nuevo tema, una colaboración en la que ha estado trabajando en los últimos días.

“Shoot For The Stars Aim For The Moon”, es la leyenda de su publicación. Este mensaje es el nombre del álbum Pop Smoke en el que colaboró Karol G. En su biografía hay un link a Spotify desde donde se puede escuchar el disco completo.

La canción en la que colaboró Karol G se titula “Enjoy yourself”. La publicación ya tiene más de medio millón de likes desde su aparición en Instagram.

“Felicidades, la rompiste”, “Karol, amo tus videos”, “Te extrañamos mucho, gracias por volver”, “Qué buena canción”, son algunos de los miles de comentarios que tiene el post de la cantante.

VIDEO RECOMENDADO

Bob Morley y Eliza Taylor se casaron en junio del 2019

Bob Morley y Eliza Taylor se casaron en junio del 2019