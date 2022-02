Aunque no todos los protagonistas de “Estamos muertos” (“All of Us Are Dead” en inglés) sobrevivieron hasta el final de la primera temporada, los que lo lograron están en la zona de cuarentena intentando retomar sus vidas y al mismo tiempo encontrar más sobrevivientes del virus zombi.

Por lo pronto, Netflix no ha confirmado una segunda entrega de la serie coreana escrita por Chun Sung-il y dirigida por Lee JQ y Kim Nam-Su, pero todo parece indicar que la historia del grupo de estudiantes que logró escapar de los zombis aún no ha terminado.

Sobre todo, porque el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun, en el que se basa “Estamos muertos”, cuenta con 130 capítulos, que se publicaron entre 2009 y 2011, por lo tanto, hay suficiente material para una segunda temporada o incluso más.

Yoon Gwi-Nam fue uno de los primeros en adquirir el virus zombi mutado en "Estamos muertos" (Foto: Netflix).

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “ESTAMOS MUERTOS”?

La segunda temporada de “Estamos muertos” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming en algún momento de 2023.

Aunque todo dependerá del inicio de rodaje de la nueva entrega. La primera entrega se estrenó el 28 de enero de 2022, por lo tanto, en el mejor de los casos, la nueva tanda de capítulos podría estar disponible a inicios del 2023.

Sin embargo, si se produce algún retraso en las grabaciones u otro inconveniente, la segunda temporada de “All of Us Are Dead” podría estrenarse a finales del próximo año o incluso después.

Choi Nam-Ra luchando para no atacar a sus amigos cerca del fina de "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “ESTAMOS MUERTOS”?

Al final de la primera temporada de “Estamos muertos”, los estudiantes logran llegar a la zona en cuarentena, pero están abrumados por sus trágicas pérdidas. Uno de los últimos en morir fue Cheong‑san, quien fue atacado por Yoon Gwi‑nam que tiene una versión mutada del virus, al igual que Nam-ra. Aunque ella aún conserva el insisto de morder a los humanos se resiste a hacerlo, y cuando pierde el control decide abandonar al grupo para protegerlos.

Cuatro meses después de la explosión, los residentes de Hyosan continúan en cuarentena, la audiencia por la explosión se pospuso, los especialistas aún no han logrado identificar el virus, y los estudiantes se aferran a la esperanza de encontrar a algún sobreviviente.

“Estamos muertos” termina con los protagonistas reencontrándose con Nam-ra y pidiéndole que se quede con ellos, pero ella prefiere buscar a otros que no son humanos ni zombis. ¿Qué pasará en una segunda temporada? ¿Qué sucederá con el grupo? ¿Conseguirán una cura para el virus? ¿Cheong‑san realmente murió? ¿Quiénes más son como Nam-ra?