Después del éxito de “El juego del calamar”, “Rumbo al infierno” y “Mar de la tranquilidad”, Netflix decidió apostar por otra serie coreana. Se trata de “Estamos muertos” (“All of Us Are Dead” en inglés), ficción basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun.

La serie escrita por Chun Sung-il y dirigida por Lee JQ y Kim Nam-Su cuenta con ocho episodios de 40 minutos de duración y tiene como protagonistas a Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo.

La producción de “Estamos muertos”, ficción surcoreana de zombis, se suspendió temporalmente en agosto de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, pero se retomó algunos meses después.

"Estamos muertos" fue dirigida por Lee JQ y Kim Nam-Su (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “ESTAMOS MUERTOS”?

“Estamos muertos” narra la historia de un grupo de estudiantes de escuela secundaria que se quedan encerrados en el instituto mientras un virus que convierte a las personas en zombis se propaga rápidamente por todo el mundo.

Los estudiantes atrapados deben luchar para salir y no convertirse en uno de los infectados, sin embargo, la mayoría no podrá evitarlo. ¿Quiénes sobrevivirán a este apocalipsis zombi?

TRÁILER DE “ESTAMOS MUERTOS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ESTAMOS MUERTOS”

Yoon Chan-young como Lee Chung-san

Park Ji-hoo como Nam On-jo

Cho Yi-hyun como Choi Nam-ra

Park Solomon como Lee Soo-hyuk

Yoo In-soo como Yoon Gwi-nam

Lee Kyu-hyung como el detective Song Jae-ik

Lee Yoo-mi como Lee Na-yeon

Kim Byung-chul como Lee Byung-chan

Son Sang-yeon como Jung Woo-jin

Shin Jae-hwi como Chang-hoon

Lee Chae-eun como Hee Soo

Kim Bo-yun como Seo Hyo-ryeong

Bae Hae-sun como Park Eui-won

Yoon Gyung-ho como Jung Yong-nam

Kim Jin-young como Ji Min

Lee Sang-hee como Park Seon-hwa

Jeon Bae-soo como Nam So-ju

Kim Ji-soo

Ahn Ji-ho

Ahn Seung-gyun

Oh Hee-joon

Jung Yi-seo

Woo Ji-hyun

Ham Sung-min

Lee Min-goo

Jin Ho-eun

Jo Dal-hwan como Jo Dal-ho

Kim Joo-ah como Yoon Yi-sak

Lee Eun-saem como Park Mi-jin

Cho Ji-an como Myung Hwan

Yoon Chan-young como Chung-san en "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “ESTAMOS MUERTOS”?

“Estamos muertos”, de ocho episodios, se estrenará este viernes 28 de enero en Netflix.