Tras el éxito de “El juego del calamar”, estrenada en septiembre del 2021, la plataforma de Netflix lanzó una nueva serie surcoreana titulada “Estamos muertos”. En ella se ve a un grupo de jóvenes estudiantes que experimentarán la peor de las experiencias dentro de su instituto cuando todos sus compañeros se contagian de un raro virus que los convierte en zoombis.

Como el mismo nombre de la producción lo indica “Estamos muertos” (“All Of Us Are Dead”, en inglés) o conocida por su título original como “Jigeum Uri Hakgyoneun”, poco a poco los estudiantes son atacados por zoombis y luego de morir reviven inmediatamente pero convertidos en criaturas que solo desean atacar a los demás.

Entre los principales protagonistas de la serie se encuentran Park Ji-hoo, que interpreta a Nam On-jo; así como Yoon Chan-young en el papel de Lee Cheong-san. También aparece Cho Yi-hyun como Choi Nam-ra; acompañada por Park Solomon que hace de Lee Soo-hyuk y Yoo In-soo en el papel de Yoon Gwi-nam.

Ji-hu Park y Chan-Young Yoon (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

Junto a ellos un gran elenco de actores convirtió a esta producción en una de las más famosas en todo el mundo e incluso, algunos críticos de cine han considerado que ha logrado igual o superar el éxito que obtuvo su antecesora “El juego del calamar”.

En ese sentido, se podría decir que “Estamos muertos” fue todo un éxito por la producción, los personajes y el guión que tuvo; sin embargo, lo que muchos que no conocen es que en la serie se evitó cometer un error.

"Estamos muertos" podría tener una nueva temporada (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

EL ERROR QUE “ESTAMOS MUERTOS” EVITÓ COMETER EN LA TEMPORADA 1

La serie “All of Us Are Dead” se ha convertido en la favorita de miles de personas quienes esperan con muchas ansias la nueva entrega.

Se debe tener en cuenta que esta producción evitó realizar un error que pudo haber cambiado la historia del gran éxito obtenido. Como se ha visto, la serie relata las historias de un grupo de estudiantes entre los que destacan On-jo y Cheong-san.

"Estamos muertos" es una de las series favoritas de Netflix (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

Por desgracia el presunto romance que pudieron tener On-jo y Cheong-san no se dio, al menos por ahora. Pero podría existir cierta posibilidad que Cheong-san aún siga con vida, aunque nadie sabe lo que podría ocurrir con On-jo.

Otra pareja que se ganó las miradas del publico fue la de Su-hyeok y Nam-ra pero todo ello no hubiera sucedido si en “Estamos muertos” no se hubiera evitado una triángulo amoroso. La serie también evitó los conflictos entre Nam-ra y On-jo por Su-hyeok tal como ocurrió como en el caso de Cheong-san y Su-hyeok por On-jo.

EL SUPUESTO TRIÁNGULO AMOROSO

Al inicio de la serie todos pensaban que existiría un triángulo amoroso entre On-jo, Cheong-san y Su-hyeok; sin embargo, con el pasar de los episodios todo iba tomando forma y los gustos de los personajes eran más notorios.

A Cheong-san le gustaba On-jo, quien creía que le gustaba Su-hyeok, que era amigo de Cheong-san.

Pero la serie dejó de lado esta posibilidad, pue, si se producía habría sido agotador y hasta podría dejar una mala sensación entre el público televiendete debido a las dispuesta por ganarse el amor de la joven.

Además, se pudo ver que pese a que hubo una atracción entre algunos personajes todos continuaron su amistad sin romper ese lazo amical que los caracterizó en todo momento.

Park Solomon y Yi-Hyun Cho (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

¿QUÉ OCURRIÓ CON EL BEBÉ DE “ESTAMOS MUERTOS”?

El bebé de Hee-su, que aparece en los primeros episodios de “Estamos muertos”, sobrevive luego de dos policías tomaran custodia de él ante la muerte de su madre en la primera temporada. Su travesía fue una historia paralela a la de los estudiantes.

El pequeño nació en medio de la catástrofe y fue casi abandonado. Si no fuera por Jae-ik y Ho-chul, el niño probablemente hubiera muerto de hambre o devorado por los zombis. Dichos personajes logran llevar al pequeño al campamento de cuarentena, donde quedaron en manos de dos oficiales.

Sin embargo, en la serie de Netflix nada es sencillo. La realidad de los habitantes de Hyosan que sobrevivieron a la tragedia se complicó más cuando se descubrió que había ciudadanos que podían portar el virus sin transformarse, siendo llamados “híbridos” o asintomáticos.

Por ello, la cuarentena para los residentes de la ciudad fue rígida y el bebé quedó con los policías a la merced de los custodios. Lo más probable es que una temporada 2 de “All Of Us Are Dead” termine por aclarar lo que pasará con el bebé. de Hee-su. MÁS DETALLES AQUÍ.