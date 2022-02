Uno de los programas de Netflix más populares del momento es “All of Us Are Dead”, también conocido como “Estamos muertos” en español. La ficción basada en el webtoon de Joo Dong-geun, “Naver Now at Our School”, está protagonizada por Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun y Park Solomon, además de contar con la participación antagónica de Yoo In-soo y Lee Yoo-mi.

La serie de origen surcoreano sigue a un grupo de estudiantes atrapados en su escuela durante un apocalipsis zombi; pero este virus no es similar al que se presenta en otros programas con la misma temática. En “Estamos muertos”, la infección evoluciona enormemente, lo que significa un peligro mayor, pues existen otras variantes de infectados.

El creador de la ficción, Lee Jae-kyoo, ha dado detalles sobre los diferentes tipos de zombis que aparecen en su exitosa serie. A continuación, conoce la razón de esta modificación y cómo surgió la idea de hacerlo.

La historia sigue a un grupo de estudiantes atrapados en su escuela durante un apocalipsis zombi (Foto: Estamos muertos / Instagram)

LOS DIFERENTES TIPOS DE ZOMBIS EN “ESTAMOS MUERTOS”

En declaraciones para el medio The Korea Times, Lee Jae-kyoo habló sobre los diferentes tipos de muertos vivientes que aparecen en el programa. Uno de ellos es el villano Gwi-nam, quien a pesar de ser zombi conserva su conciencia humana y es aprueba de golpes.

Por otro lado está Nam-ra, la estudiante aplicada que también se mantiene como humana, aun cuando por momentos se convierte en atacante, debido a una herida provocada por el antagonista de la historia. La razón por la que es diferente al resto se debe a que tiene mejores anticuerpos.

El personaje de Choi, Nam-Ra, en una escena fuerte dentro de "Estamos muertos" (Foto: Netflix).

¿POR QUÉ NO TODOS LOS ZOMBIS SON IGUALES EN “ALL OF US ARE DEAD”?

El creador de la serie decidió incluir algunas variaciones de la enfermedad para, en un futuro, poder llevar a “All Of Us Are Dead” en diferentes direcciones. Es así como una de las estudiantes es inmune, mientras que el otro es inmortal.

El personaje de Yoon, Gwi-Nam, es el villano del programa (Foto: Netflix).

¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE CREAR DIFERENTES TIPOS DE ZOMBI EN “ESTAMOS MUERTOS”?

Lee también reveló que la idea de las diversas variaciones llegó a su mente al ver como la pandemia de COVID-19 afectó al mundo. Al notar como solo algunas personas contraen el virus a pesar de haber compartido un mismo ambiente, decidió tomar esa referencia para escribir la trama del programa.

“Pensé que un virus zombi también podría tener tales variaciones en las que las personas no están 100 por ciento infectadas”, expresó.