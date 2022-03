Cuando uno ve una serie o película de temática zombi lo último que imagina es que podría estar basado en hechos reales; sin embargo, todo parece indicar que el programa “Estamos muertos” se inspiró en una tragedia de la vida real que conmocionó a todo Corea hace algunos años.

La serie de Netflix escrita por Chun Sung-il está basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun, el cual narra la historia de un grupo de estudiantes que quedaron atrapados en su escuela, luego de que un virus zombie se desatara en una de sus aulas. Aunque en primera instancia no parece tener similitud con algún evento que impactó en el pasado, todo cambia cuando se van descubriendo los episodios.

A lo largo del programa, los espectadores coreanos han logrado identificar distintos detalles que estarían relacionados con un evento que tuvo lugar hace ocho años y que impactó en gran medida a la nación. A continuación, conoce más información.

La serie "Estamos muertos" fue una de las más vistas en la plataforma de Netflix (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

LA TRAGEDIA QUE INSPIRÓ A “ESTAMOS MUERTOS”

En la ficción, después de que la primera estudiante es mordida por una rata infectada con el virus y empieza a atacar al resto de sus compañeros, la mayoría de maestros los abandonan a su suerte. Es así como un grupo que logra esconderse intenta sobrevivir al ataque, mientras esperan ser rescatados. Este cuadro ha traído a la memoria de los espectadores la catástrofe del ferry Sewol, uno de los desastres más impactantes en cuatro décadas.

EL HUNDIMIENTO DEL FERRY SEWOL

El 16 de abril de 2014, el ferry Sewol viajaba desde Incheon a la isla de Jeju en Corea del Sur con 476 personas a bordo, de los cuales 250 eran escolares que realizaban una excursión escolar. El barco traía exceso de carga (el doble del límite legal), lo que hizo que el transbordador se ponga inestable y al hacer un giro brusco, causó que toda la carga (mal asegurada) caiga sobre las cubiertas, siendo arrastrada hacia un solo lado.

Cuando el barco volcó, la mayoría de los estudiantes se quedaron en sus camarotes debajo de la cubierta porque el capitán, y el intercomunicador del barco, les ordenaron que no se movieran. Una prueba de aquellos momentos de terror que vivieron fueron los videos que ellos mismos grabaron en sus celulares, donde mostraron reacciones mixtas, algunos dejaban mensajes diciéndoles a sus padres que los amaban, mientras otros bromeaban sobre el incidente.

Una hora después de que se emitiera la primera llamada de emergencia desde el barco, el capitán y la mayoría de la tripulación lo abandonaron, a pesar de que los estudiantes todavía seguían a bordo esperando instrucciones. Al final, 304 de las 476 personas a bordo murieron, lo que hizo que este desastre de ferry sea el más brutal que Corea del Sur ha presenciado en 44 años.

La historia sigue a un grupo de estudiantes atrapados en su escuela durante un apocalipsis zombi (Foto: Estamos muertos / Instagram)

LA SIMILITUD CON “ESTAMOS MUERTOS”

Diversas escenas importantes de “Estamos muertos” han sido identificadas por el público como una inspiración de lo que fueron algunos puntos claves de la tragedia de 2014. Por ejemplo, en una parte del programa se ve al personal de la escuela secundaria evacuando en un helicóptero, mientras dejan atrás a los estudiantes.

Por otro lado, el momento cuando los jóvenes graban un video enviando mensajes a sus seres queridos en la sala de música es similar al material audiovisual que se encontró en los celulares de las víctimas del ferry.

Otra escena de la serie muestra cintas amarillas decorando un árbol, con nombres y palabras de esperanza escritas en ellas. Algo muy parecido pasó después de que el ferry Sewol se hundiera, pues muchos estudiantes colocaron cintas amarillas en los árboles y en la puerta de la escuela a donde iban los alumnos y maestros desaparecidos o muertos.