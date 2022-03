¿Qué sucedió con Eun-ji? El personaje de Oh Hye-soo se ganó la atención del público de “Estamos muertos”, la serie de Netflix que ha triunfado a nivel internacional. Entre querida y odiada, el papel que jugó la joven en “All Of Us Are Dead”, que tuvo estas 10 muertes más tristes, fue clave para entender más sobre el virus que se desató en la ciudad de Hyosan. Por eso, muchos se han preguntado qué sucedió con ella. Aquí te contamos todo lo que se sabe.

La producción coreana ha sido un éxito en la plataforma de streaming por su trama: una situación apocalíptica debido a un virus que transforma a las personas en zombis furiosos y hambrientos de carne humana.

Todo empieza en el Hyosan High, una escuela con sus problemas adolescentes, conflictos y otras historias paralelas que enriquecen la historia de Chun Sung-il. La ficción tiene todos los ingredientes para captar la atención de distintos públicos.

De esta manera, Eun-ji es una muchacha harta de sus compañeros, quienes la maltratan. Pensando en cómo llevar a cabo su venganza ante el bullying, se convierte en una híbrida, entre humana y zombi, por lo que empieza a ir detrás de los que más detesta.

¿QUÉ LE PASÓ FINALMENTE A EUN-JI?

Después de comerse a varios de sus compañeros, Eun-ji sale del colegio pero es atropellada y llevada a un campo de rescate, donde asesina a Kim Chul-soo. Entonces, los investigadores empiezan a hacer pruebas como si fuera un espécimen clave para saber más del virus de “Estamos muertos”.

Descubren muchos datos sobre la infección pero la última vez que se le ve a la joven es cuando estaba amarrada a una cama que luego se verá vacía. ¿Escapó Eun-ji? ¿La asesinaron? Esas fueron algunas de las preguntas que surgieron entre los seguidores de la serie de Netflix.

Lo cierto es que el final de Eun-ji es incierto. La ficción no muestra lo que realmente pasó con la mujer. Esto da pie a pensar de que, en la próxima temporada 2, se sabrá más del personaje. Porque al ser tan importante en la historia, no tendría sentido que muriera de manera oculta en la pantalla. Lo más probable es que se sabrá más de ella en los nuevos capítulos.

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE “ESTAMOS MUERTOS”?

Además, esto es lo que pasó al final de la temporada 1 de “Estamos muertos”. Mientras los infectados se multiplican rápidamente, Nam On‑jo y Lee Cheong‑san logran escapar del comedor y encuentran un aula donde pueden estar seguros, al menos por un tiempo. Poco después, se reúnen con otros estudiantes e intentan salir de la escuela con poco éxito.

En tanto, Byeong‑chan es arrestado por ocultar a la alumna infectada y le revela al detective Song Jae‑ik que la cura está en su computadora. Antes de que puedan ir a buscarla, los zombis atacan y convierten al maestro, aunque este reacciona de manera diferente.

Mientras se declara la ley marcial en la ciudad, el grupo de estudiantes continúa luchando por sobrevivir, pero pierden algunos miembros en el proceso. Cuando Cheong‑san es separado del grupo, On‑jo lidera una misión para localizarlo con un dron.

En cada episodio de “Estamos muertos”, el grupo pone en acción distintos planes para escapar de los zombis y encontrar un lugar seguro, pero conforme avanzan se dan cuenta que la mayoría se ha transformado. Sin embargo, recuperan la esperanza cuando se reúnen con otro grupo de estudiantes.

Finalmente, las grabaciones de Byeong‑chan revelan una drástica solución ante la crisis: el virus Jonas es capaz de transformarse y evolucionar, por lo tanto, no hay tratamiento ni vacuna y la única solución es quemar por completo al huésped. Así que, el comandante de la ley marcial ordena bombardear la ciudad y luego se suicida.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ESTAMOS MUERTOS”?

Yoon Chan-young como Lee Chung-san

Park Ji-hoo como Nam On-jo

Cho Yi-hyun como Choi Nam-ra

Park Solomon como Lee Soo-hyuk

Yoo In-soo como Yoon Gwi-nam

Lee Kyu-hyung como el detective Song Jae-ik

Lee Yoo-mi como Lee Na-yeon

Kim Byung-chul como Lee Byung-chan

Son Sang-yeon como Jung Woo-jin

Shin Jae-hwi como Chang-hoon

Lee Chae-eun como Hee Soo

Kim Bo-yun como Seo Hyo-ryeong

Bae Hae-sun como Park Eui-won

Yoon Gyung-ho como Jung Yong-nam

Kim Jin-young como Ji Min

Lee Sang-hee como Park Seon-hwa

Jeon Bae-soo como Nam So-ju

