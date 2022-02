Aunque el final de la primera temporada de “Estamos muertos” (“All of Us Are Dead” en inglés) dejó el camino preparado para una segunda entrega de la serie coreana escrita por Chun Sung-il y dirigida por Lee JQ y Kim Nam-Su, Netflix aún no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la ficción.

En el último capítulo uno de los estudiantes sobrevivientes se separa del grupo debido a que ya no es humana, pero tampoco un zombi, así la historia basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun podría continuar en una nueva tanda de episodios

Aunque los protagonistas ni los productores han compartido detalles sobre una posible segunda tanda de episodios, el camino está preparado para ahondar más sobre los infectados que no se convirtieron y una posible cura para el virus zombi.

Además, la historia original cuenta con 130 capítulos, que se publicaron entre 2009 y 2011, por lo tanto, hay suficiente material para una segunda temporada de “All of Us Are Dead” o incluso más.

Cheong‑san escapando de los zombis en "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “ESTAMOS MUERTOS”?

Al final de la primera temporada de “Estamos muertos”, los estudiantes logran llegar a la zona en cuarentena, pero están abrumados por sus trágicas pérdidas. Uno de los últimos en morir fue Cheong‑san, quien fue atacado por Yoon Gwi‑nam que tiene una versión mutada del virus, al igual que Nam-ra. Aunque ella aún conserva el insisto de morder a los humanos se resiste a hacerlo, y cuando pierde el control decide abandonar al grupo para protegerlos.

Cuatro meses después de la explosión, los residentes de Hyosan continúan en cuarentena, la audiencia por la explosión se pospuso, los especialistas aún no han logrado identificar el virus, y los estudiantes se aferran a la esperanza de encontrar a algún sobreviviente.

“Estamos muertos” termina con los protagonistas reencontrándose con Nam-ra y pidiéndole que se quede con ellos, pero ella prefiere buscar a otros que no son humanos ni zombis. ¿Qué pasará en una segunda temporada? ¿Qué sucederá con el grupo? ¿Conseguirán una cura para el virus? ¿Cheong‑san realmente murió? ¿Quiénes más son como Nam-ra?

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “ESTAMOS MUERTOS”

La segunda temporada de “Estamos muertos” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Tráiler de “Estamos muertos”, serie coreana de Netflix.

ACTORES Y PERSONAJES DE “ESTAMOS MUERTOS” 2

Yoon Chan-young como Lee Chung-san

Park Ji-hoo como Nam On-jo

Cho Yi-hyun como Choi Nam-ra

Park Solomon como Lee Soo-hyuk

Yoo In-soo como Yoon Gwi-nam

Lee Kyu-hyung como el detective Song Jae-ik

Lee Yoo-mi como Lee Na-yeon

Kim Byung-chul como Lee Byung-chan

Son Sang-yeon como Jung Woo-jin

Shin Jae-hwi como Chang-hoon

Lee Chae-eun como Hee Soo

Kim Bo-yun como Seo Hyo-ryeong

Bae Hae-sun como Park Eui-won

Yoon Gyung-ho como Jung Yong-nam

Kim Jin-young como Ji Min

Lee Sang-hee como Park Seon-hwa

Jeon Bae-soo como Nam So-ju

Choi Nam-Ra luchando para no atacar a sus amigos cerca del fina de "Estamos muertos" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “ESTAMOS MUERTOS”?

La segunda temporada de “Estamos muertos” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a la plataforma streaming en algún momento de 2023.