Si recordamos la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, seguramente lo que se nos viene a la mente son los personajes principales interpretados por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, pero también nos acordaremos de algunos secundarios que se ganaron el cariño del público por sus divertidas ocurrencias, como lo hecho por Estefanía Gómez.

La actriz que ingresó al elenco de dicha telenovela siendo una mujer muy joven interpretó a Aura María, una integrante del cuartel de las feas, aunque ella no resaltaba por esa característica, sino por ser una de las más guapas de toda la ficción. Ella, era la recepcionista de Ecomoda, empresa en la que todos los personajes más destacados trabajaban.

Aura María era una joven madre que trabajaba en Ecomoda, pero que el dinero no le alcanzaba mucho para poder solventar a su hijo. Además, por su temprana edad le gustaba mucho salir de fiesta, por lo que descuidaba un poco a su retoño que siempre la esperaba en casa. Además, era el amor platónico del mensajero de la empresa.

Si bien Estefanía Gómez se consagró en la pantalla chica de Colombia con ese personaje, antes de ello le resultó un tanto complicado encontrar trabajos en la actuación, así que ahora repasaremos esos pasajes en los que la joven artista recibía rechazo tras rechazo de los castings en los que participaba.

Estefanía Gómez interpretó a Aura María en "Yo soy Betty, la fea" (Foto: RCN Televisión)

¿POR QUÉ ESTEFANÍA GÓMEZ NO ENCONTRABA TRABAJO?

Antes de participar en “Yo soy Betty, la fea”, Estefanía Gómez no había tenido mucha experiencia en telenovelas o algún otro programa, por más que siempre haya postulado para conseguir algún papel. La razón la conoció ella misma en una conversación que tuvo con su entonces mánager que manejaba su carrera.

En una conversación durante el 2021 con el programa “Lo sé todo”, Estefanía Gómez recordó su etapa antes de ser alguien reconocida en el mundo de la actuación. De acuerdo con sus palabras, ella participaba en castings de personajes en los que encajaba a la perfección, pero al final no la llamaban.

Es así que, en una oportunidad, le pregunta a su representante por qué no la habían escogido y ella le mostró una conversación, en la que los productores le dejaban entrever que todo se debía a que estaba “gordita”.

“En algún momento estuve con una mánager, y yo le preguntaba: ‘Pero, ¿por qué no me llaman para ese proyecto tan chévere? Mi perfil era perfecto para ese o este personaje’. Entonces, me responde: ‘Te voy a decir la verdad, mira lo que me escribieron’. Yo leí y decía: ‘¿Pero Estefanía sigue igual de gordita?’”, comentó la actriz.

SU CAMBIO DE APARIENCIA

La razón por la que la actriz no controlaba su peso era por un problema de tiroides, así que, años después, cambió radicalmente su estilo de vida. Desde ese momento, se asiló a una vida más saludable respecto a la alimentación y a los ejercicios.

De esa manera, Estefanía Gómez se volvió una mujer fitness y a sus 46 años luce mejor que nunca con una envidiable y trabajada figura que suele presumir en sus publicaciones de las redes sociales.