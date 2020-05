El tercer programa de “Esto es guerra” inició con varias competencias que enfrentaron a los participantes del reality juvenil. Sin embargo, el momento emotivo lo puso el modelo Gino Assereto al recordar que no ve a su hija desde que comenzó la orden de cuarentena por coronavirus (COVID-19).

Gino Assereto fue invitado a dedicarle una canción a su hija Khalessi, pero no pudo entonar ni una sola palabra. El modelo decidió enviarle un mensaje a todo el público que no puede ver un familiar por la pandemia.

Assereto contó que es una situación “muy difícil” no poder ver a su hija. “Lucho conmigo mismo por saber si vale la pena el tiempo que estoy arriesgando y no poder ver a mi hija”, manifestó.

Jazmín llora porque no soporta escuchar cómo sufre Gino por no ver a su hija (TROME)

“Estamos expuestos a mil cosas. Ayer fui a verla de lejos. No me atreví a entrar a la casa y se puso a llorar porque no podía darle un beso”, agregó Gino entre lágrimas.

Jazmín Pinedo consoló a su expareja manifestando que “es un papá maravilloso”. “Es difícil salir de nuestras casas y ponernos en riesgo. Lo único que tengo que decirte es que eres un valiente. Te agradezco confiar en mí para cuidarla”, finalizó.

El chico reality terminó indicando que “amaba a su hija” y que aprendió que “cada segundo de la vida” es muy importante.

