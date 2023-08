Han sido unos días difíciles para Lizzo y así lo ha demostrado ella misma luego de aparecer en redes sociales para hablar sobre las duras denuncias públicas que le realizaron tres exbailarinas de su elenco de baile. Las mujeres aseguraron que la cantante de 35 años las había hostigado con un supuesto acoso sexual, religioso y racial. El hecho llamó la atención de sus seguidores y demás celebridades.

“Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes. Mi ética de trabajo, mi moral y respetuosidad han sido cuestionados. Mi persona ha sido criticada. Usualmente yo opto por no responder a alegaciones falsas, pero estas son tan difíciles de creer como suenan y demasiado indignantes para no abordarlas”, empezó diciendo para mostrar su malestar.

La denuncia hecha por estas tres mujeres alega que la personalidad las habría obligado a tocar a mujeres desnudas en un club en Ámsterdam y fue hecha en una corte de Los Ángeles en contra de la su productora y hacia la jefa del equipo de baile de Lizzo, Shirlene Quigley.

Sin embargo, en el comunicado que ella misma expresó se puede ver también su malestar por tocar su imagen con falsas acusaciones. “Me tomo mi música y mis actuaciones en serio porque al final solo quiero sacar el mejor arte, que me represente a mí y a mis fans. A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca ha sido mi intención que nadie se sintiera incómodo o que no sea valorado como una parte importante del equipo”, prosiguió.

Finalmente, manifestó encontrarse muy tocada por la actiud de estas personas, las cuales fueron separadas el equipo por conductas inapropiadas, según lo dijo ella. “Soy muy abierta con mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para retratarme como algo que no soy. Estoy dolida, pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea eclipsado por esto. Quiero agradecer a todos los que se han acercado para apoyarme durante este momento difícil”, concluyó.

