HBO Max entusiasma a todos con su más que surtido catálogo de novedades para junio. Así, la plataforma de HBO entra de lleno a la guerra streaming contra gigantes como Netflix y Disney+, quienes también tienen una interesante oferta para el mes que viene.

Solo para darnos una idea, el servicio de video bajo demanda estadounidense, propiedad de WarnerMedia Entertainment, tendrá este mes las 23 temporadas de la serie South Park hasta películas icónicas como Titanic, El Hobbit y Tienes un Email, además de series originales de la cadena HBO.

HBO Max: contenido de grandes cadenas juntos en la plataforma streaming (Foto: HBO)

Entre las películas más recientes que podremos encontrar este mes en HBO Max están “Ad Astra” con Brad Pitt, “Ford v Ferrari”, “Doctor Sleep” y “The Good Liar.” Eso sumado al contenido que ya está disponible desde su lanzamiento como Friends, The Big Bang Theory, Doctor Who, Rick and Morty, The Boondocks, The Bachelor, Sesame Street, The Fresh Prince of Bel-Air y más.

1 DE JUNIO

4th & Forever: Muck City, Season One

Adventures In Babysitting, 1987 (HBO)

Amelie, 2001 (HBO)

An American Werewolf in London, 1981 (HBO)

The American, 2010 (HBO)

Another Cinderella Story, 2008

Beautiful Girls, 1996 (HBO)

Black Beauty, 1994

Bridget Jones’s Baby, 2016

The Bucket List, 2007

Cabaret, 1972

The Champ, 1979

Chicago, 2002

A Cinderella Story, 2004

A Cinderella Story: Once Upon a Song, 2011

Clash Of The Titans, 2010

Cradle 2 the Grave, 2003

Crash, 2005 (Director’s Cut) (HBO)

Doubt, 2008 (HBO)

Dreaming Of Joseph Lees, 1999 (HBO)

Drop Dead Gorgeous, 1999

Dune, 1984 (HBO)

Elf, 2003

Enter The Dragon, 1973

Far and Away, 1992 (HBO)

Final Destination, 2000

Final Destination 2, 2003

Final Destination 3, 2006

The Final Destination, 2009

Firewall, 2006

Flipped, 2010

Forces of Nature, 1999 (HBO)

The Fountain, 2006 (HBO)

Frantic, 1988

From Dusk Til Dawn, 1996

Full Metal Jacket, 1987

Gente De Zona: En Letra De Otro, 2018 (HBO)

The Good Son, 1993 (HBO)

The Goonies, 1985

Hanna, 2011 (HBO)

Havana, 1990 (HBO)

He Got Game, 1998 (HBO)

Heaven Can Wait, 1978

Heidi, 2006

Hello Again, 1987 (HBO)

The Hobbit: An Unexpected Journey , 2012

The Hobbit: The Desolation of Smaug , 2013

The Hunger, 1983

In Her Shoes, 2005 (HBO)

In Like Flint, 1967 (HBO)

The Iron Giant, 1999

It Takes Two, 1995

Juice, 1992

The Last Mimzy, 2007

License To Wed, 2007

Life, 1999 (HBO)

Lifeforce, 1985 (HBO)

Lights Out, 2016 (HBO)

Like Water For Chocolate, 1993 (HBO)

Looney Tunes: Back in Action, 2003

The Losers, 2010

Love Jones, 1997

Lucy, 2020 (HBO)

Magic Mike, 2012

McCabe and Mrs. Miller, 1971

Misery, 1990

Miss Pettigrew Lives for a Day, 2008 (HBO)

A Monster Calls, 2016 (HBO)

Mr. Wonderful, 1993 (HBO)

Must Love Dogs, 2005

My Dog Skip, 2000

Mystic River, 2003

The Neverending Story II: The Next Chapter, 1991

The Neverending Story, 1984

New York Minute, 2004

Nights In Rodanthe, 2008

No Reservations, 2007

Ordinary People, 1980

Our Man Flint, 1966 (HBO)

The Parallax View, 1974

Patch Adams, 1998 (HBO)

A Perfect World, 1993

Pedro Capo: En Letra Otro, 2017 (HBO)

Personal Best, 1982

Presumed Innocent, 1990

Ray, 2004 (HBO)

Richie Rich (Movie), 1994

Rosewood, 1997

Rugrats Go Wild, 2003

Running on Empty, 1988

Secondhand Lions, 2003

She’s The Man, 2006 (HBO)

Sherlock Holmes: A Game of Shadows, 2011 (HBO)

Space Cowboys, 2000

Speed Racer, 2008

Splendor in the Grass, 1961

The Stepfather, 1987 (HBO)

Summer Catch, 2001

Teenage Mutant Ninja Turtles, 1990

Teenage Mutant Ninja Turtles 2, 1991

Teenage Mutant Ninja Turtles 3, 1993

Tess, 1980 (HBO)

Tim Burton’s Corpse Bride, 2005

The Time Traveler’s Wife, 2009

Titanic, 1997

TMNT, 2007

Torch Song Trilogy, 1988

Turbo: A Power Rangers Movie, 1997 (HBO)

Tweety’s High-Flying Adventures, 2000

U-571, 2000 (HBO)

U.S. Marshals, 1998

Unaccompanied Minors, 2006

Uncle Buck, 1989 (HBO)

Veronica Mars, 2014

Walking and Talking, 1996 (HBO)

We Are Marshall, 2006

Weird Science, 1985 (HBO)

When Harry Met Sally, 1989

Wild Wild West, 1999

Wonder, 2019 (HBO)

X-Men: First Class, 2011 (HBO)

You’ve Got Mail, 1998

2 DE JUNIO

Inside Carbonaro, Primera temporada (TruTV)

4 DE JUNIO

HBO First Look: The King of Staten Island (HBO)

We’re Here, Final de Temporada (HBO)

5 DE JUNIO

Betty, Final de temporada (HBO)

6 DE JUNIO

Ad Astra, 2019 (HBO)

Yvonne Orji: Momma, I Made It! (HBO)

7 DE JUNIO

I May Destroy You, serie de estreno (HBO)

10 DE JUNIO

Infinity Train, estreno de temporada 2.

12 DE JUNIO

El Asesino de los Caprichos (The Goya Murders), 2020 (HBO)

13 DE JUNIO

The Good Liar, 2019 (HBO)

14 DE JUNIO

I Know This Much Is True, final de miniserie (HBO)

Insecure, final de la cuarta temporada (HBO)

16 DE JUNIO

#GeorgeWashington, 2017

Age of Big Cats, Temporada 1

Ancient Earth, Temporada 1

Apocalypse: WWI, Temporada 1

Big World in A Small Garden, 2016

The Celts: Blood, Iron & Sacrifice, Temporada 1

Cornfield Shipwreck, 2019

The Daunting Fortress of Richard the Lionheart, 2019

David Attenborough’s Ant Mountain, 2016

David Attenbourough’s Light on Earth, 2016

DeBugged, 2018

Digits, Temporada 1

Dragons & Damsels, 2019

Ebony: The Last Years of The Atlantic Slave Trade, 2016

Expedition: Black Sea Wrecks, Temporada 1

First Man, 2017

Going Nuts: Tales from Squirrel World, 2019

Hack the Moon: Unsung Heroes of Apollo, 2019

The History of Food, Temporada 1

Hurricane the Anatomy, Temporada 1, 2018

Into the Lost Crystal Caves, 2016

Jason Silva: Transhumanism, 2016

King: A Filmed Record… Montgomery to Memphis (Part 1 & Part 2), Temporada 1

Knuckleball!, 2019

Leonardo: The Mystery of The Lost Portrait, 2018

Looney Tunes (Batch 2) (6/22), Temporada 1

Man’s First Friend, 2018

Penguin Central, 2019

Pompeii: Disaster Street, 2020

Popeye (Batch 2) (6/22), Temporada 1

Pyramids Builders: New Clues, 2019

Realm of the Volga, Temporada 1

Sacred Spaces, Temporada 1

Scandalous: The Untold Story of the National Enquirer, Documentary Premiere (CNN)

Scanning the Pyramids, 2018

Science vs. Terrorism, Season One

The Secret Lives of Big Cats, Season One

Secret Life of Lakes, Temporada 1

Secret Life Underground, Temporada 1

Secrets of the Solar System, Temporada 1

Space Probes!, Temporada 1

Speed, Season One

Spies of War, Temporada 1

Tales of Nature, Temporada 1

Tsunamis: Facing a Global Threat, 2020

Versailles Rediscovered: The Sun King’s Vanished Palace, 2019

Viking Women, Temporada 1

Vitamania, 2018

Whale Wisdom, 2019

The Woodstock Bus, 2019

18 DE JUNIO

Summer Camp Island, estreno segunda temporada

Karma, estreno de serie

19 DE JUNIO

Bully. Coward. Victim. The Story of Roy Cohn, estreno de documental (HBO)

Entre Nos: The Winners (HBO)

Bajo el Mismo Techo (Under the Same Roof), 2020 (HBO)

20 DE JUNIO

Ford V. Ferrari, 2020 (HBO)

21 DE JUNIO

Perry Mason, estreno de miniserie (HBO)

22 DE JUNIO

Hard, final de serie (HBO)

24 DE JUNIO

South Park , Temporadas 1-23

Transhood, estreno de documental (HBO)

25 DE JUNIO

Adventure Time Distant Lands: BMO, estreno

Doom Patrol, estreno temporada 2

Esme & Roy, estreno temporada 2A

Search Party, estreno temporada 3

26 DE JUNIO

Hormigas (The Awakening of the Ants), 2020

27 DE JUNIO

Doctor Sleep (Director’s Cut), 2020 (HBO)

28 DE JUNIO

I’ll Be Gone in the Dark, Docuserie estreno (HBO)

30 DE JUNIO

Welcome to Chechnya, Documental estreno (HBO)

FECHA DE LANZAMIENTO DE HBO MAX

HBO Max, la nueva opción en el streaming (Foto: HBO)

HBO Max se lanzará el 27 de mayo de 2020 en Estados Unidos y llegará en 2021 a América Latina. Sin embargo, tal como pasó con Hulu, puede que el mismo no llegue al Reino Unido o a Canadá por problemas de los derechos de las series.

El lanzamiento de este servicio streaming sigue a la compra de Time Warner por el gigante de las telecomunicaciones AT&T por US$ 85,000 millones, reuniendo bajo un mismo techo todos los títulos de este imperio en expansión.

Inicialmente, se tenía previsto que el lanzamiento de HBO Max coincidiera con el esperado reencuentro de “Friends”, pero este tuvo que ser pospuesto por el nuevo coronavirus. Por lo pronto, los ejecutivos esperan que el retraso en las producciones de Hollywood sirva para sumar suscriptores atraídos por los clásicos.

“Estamos aprovechando la nostalgia y ese sentimiento cálido que se asocia a estos personajes icónicos que la gente ama”, dijo la directora de marketing Katie Soo en un reciente seminario web de Variety.

PRECIO DE PLANES DE HBO MAX

"Zack Snyder's Justice League" es el título oficial del 'Snyder Cut' para su estreno en HBO Max en 2021. (Foto: HBO)

HBO Max tendrá un costo mensual de US$14.99 al mes, precio superior al de Apple TV+ (US$5 al mes), Disney+ (US$7 al mes) y Netflix (US$13 al mes).

WarnerMedia declaró que los suscriptores existentes de HBO Now migrarán a HBO Max el día de lanzamiento sin coste adicional. Mientras que aquellos que pagan por el servicio a través de socios externos como Apple o Roku dependerán del acuerdo a que se llegue con los socios.

Los suscriptores existentes de HBO en los proveedores de televisión propiedad de AT&T, incluido DirecTV, también recibirán el servicio en el lanzamiento sin cargo adicional.

Por otro lado, HBO España ha comunicado anteriormente que no tiene planes de transformarse en HBO Max ni de incrementar precios. Tampoco se ha especificado si las series originales de HBO Max llegarán a HBO España. ​

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE HBO MAX, HBO Now y HBO Go?

HBO Max: dispositivos compatibles con el servicio de streaming de HBO (Foto: HBO)

En realidad, se espera que HBO Max sea similar a HBO Go y HBO Now, pero con programación adicional. La principal diferencia entre HBO Now y HBO Go es quién los utiliza. Cualquiera que pague US$14.99 al mes puede acceder a HBO Now, pero solo los que tiene una suscripción a HBO a través de cable o satélite puede utilizar el app HBO Go.

Todos estos servicios pertenecen al gigante AT&T, pero HBO Max, además de todo el contenido de HBO contará con contenido que se firmará en exclusiva con distintas productoras.

