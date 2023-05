El pasado 21 de febrero, Univision estrenó “Perdona nuestros pecados”, una adaptación de la telenovela chilena homónima estrenada en 2017 y que se había lanzado tres semanas antes en Las Estrellas para México y Latinoamérica con gran éxito, registrando buenos índices de sintonía.

Protagonizada por Oka Giner y Emmanuel Palomares, dos jóvenes actores que se unieron a consagradas figuras de las telenovelas mexicanas, el melodrama se ubica en un pequeño y tradicional pueblo, donde deberán vencer los prejuicios y al padre de la muchacha, Armando Quiroga (Jorge Salinas), que busca acabar con el romance.

Con el gran final cada vez más cerca, TelevisaUnivision seguirá apostando por las telenovelas en el horario estelar y tiene programado el estreno de “Eternamente amándonos”.

"Perdona nuestros pecados" se estrenó en Las estrellas y posteriormente en Univision (Foto: TelevisaUnivision)

“ETERNAMENTE AMÁNDONOS” EN UNIVISION

A finales de febrero, Las Estrellas estrenó “Eternamente amándonos”, una telenovela de Silvia Cano que tiene a Alejandra Robles Gil, Marcus Ornellas y Diana Bracho en los roles estelares.

“Esta novela es diferente porque es dinámica, no empieza como en las novelas tradicionales, aquí se enamoran desde el principio y vamos a ver qué pasa después de que se casan”, indicó Marcus Ornellas durante la conferencia de prensa en la que se presentó el melodrama.

En México, la producción continúa emitiéndose en el horario de 4:30 p.m. y es una de las más populares en su zona horaria, por lo que se espera que siga el camino de sus antecesoras y se afiance en la televisión estadounidense.

“Es un melodrama tradicional, pero estamos rompiendo con ciertos patrones. Ya no se trata de si eres villana o buena, no, se trata de que soy un ser humano, una mujer obsesionada con los hijos, obsesionada con el poder, obsesionada con el negocio que tiene que mantener vivo por sus cuatro hijos, que se equivoca muchas veces drásticamente, pero que es una mujer sensible, una mujer finalmente muy frágil”, indicó Diana Bracho sobre su personaje.

Cabe destacar que no existe una fecha de estreno oficial confirmada por Univision, pero esta llegará “muy pronto” a las 8:00 p.m., por lo que está claro que será el relevo de “Perdona nuestros pecados” una vez que este melodrama llegue a su final.

¿DE QUÉ TRATA “ETERNAMENTE AMÁNDONOS”?

“Eternamente amándonos” narra la historia de Paula Bernal (Gil) y Rogelio Iturbide (Ornellas), dos personas con vidas muy distintas que, al conocerse, viven un romance vertiginoso que los fuerza a casarse sin poner en aviso a la familia de Rogelio, en especial, a la matriarca de la familia, Martina Rangel (Bracho).

Cuando Paula llega de la Ciudad de México a la vida de los Iturbide siguiendo a Rogelio, sus ideas cosmopolitas chocan con las de Martina, conocida por todos como la “Monarca de Morelia”, una mujer convencional, manipuladora y acostumbrada a controlar su entorno. Martina ha sacrificado su felicidad por seguir las costumbres de la sociedad moreliana y, al sentirse amenazada, le declara una guerra frontal a Paula.