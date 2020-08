Eugenia Cauduro era una de las actrices y rostros más populares de Televisa en los años 90. La mexicana estaba en la cima de su carrera actoral cuando una desilusión amorosa la sumió en un estado calamitoso, del que solo pudo salir mucho tiempo después para por fin retomar las riendas de su vida personal y profesional.

La intérprete se separó en 2006 de Enrique Morán, el padre de sus hijos Patricio y Luciana, y el divorcio la sumió en una profunda depresión que no solo la alejó de los primeros planos de la actuación, sino que también la afectó físicamente: llegó a subir 30 kilos.

Su incremento de talla también cambió el tipo de personajes que le ofrecían en televisión: “Mi tipo no se prestaría a ser servidumbre si yo no hubiera engordado, pero gracias a eso pude interpretar otros personajes como a Lolita en ‘Abismo de pasión’ o a Teresa en ‘Hijas de la luna’, un tipo de empleada doméstica que venía del pueblo”, comentó la actriz en sus redes sociales.

Eugenia Cuuduro fue una de las actrices más exitosa de Televisa en la década de los 90, pero la depresión casi acaba con ella (Foto: Instagram)

Después de luchar contra la depresión y superarse gracias a su familia, Eugenia llegó a un momento de aceptación y hoy promueve una imagen de seguridad y confianza.

Pero no todo ha quedado ahí, ya que ha sido victima de los haters que la critican por su sobrepeso, pero ella ha dicho que ya no le importa y que se acepta tal como se ve.

¿QUÉ HA DICHO EUGENIA CAUDURO SOBRE SU SOBREPESO?

Durante el 2019, Eugenia Cauduro decidió bajar de peso para sentirse mejor con ella misma y sin duda, lo había conseguido. Pero ahora, tras la cuarentena a causa del virus del coronavirus, la actriz ha vuelto a ganar peso y esto ha hecho que los haters no dejen de atacar.

Durante una entrevista en el programa “Hoy” , la intérprete contó que dejó de fumar en el confinamiento, lo que le causó mucha ansiedad y esto la llevó a comer mucho.

“Subí unos kilitos en esta cuarentena, lo tengo que aceptar, dejé de fumar, lo logré, llevo 5 meses sin fumar y pues sí me dio ansiedad”.

Eugenia Cauduro enfrenta una batalla contra el sobrepeso desde hace unos años (Foto: Instagram /Eugenia Cauduro)

Sin embargo, el haber aumentado un poco de peso no le preocupa, pues considera un logro el haber dejado el tabaco.

“Tomé una decisión y si esto me llevó a comer un poco más, pues quién no subió en la cuarentena, la verdad es que me siento muy orgullosa”.

Aseguró que ya no le importa que la critiquen por su figura: “Hay gente que come y come y nunca engorda, yo respiro y engordo, entonces cuando estás consciente de eso ya lo que digan y dejen de decir (no importa)”, finalizó en el programa.

En algún momento de su vida admitió que llegó a criticar a las personas con sobrepeso: “Siempre dije ’ ¿por qué se pone así la gente?, ¿qué no les gusta verse ‘sexis’?‘”.

Fue hasta que comenzó a luchar contra su sobrepeso que se dio cuenta por lo que realmente pasaban las personas como ella. Desde entonces, cree que tiene una nueva misión.

“Cuando estuve del otro lado, conocí un mundo terrible, es un infierno. He aprendido tanto con esto porque ahora tengo una misión en la vida […] Y yo creo que una de mis misiones es ayudar a toda esa gente”, contó a Aurora Valle.