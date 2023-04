Pese a manejar las causas de la muerte de su padre de manera reservada, Eugenia Silva no dudó en dedicarle una sentida despedida a Antonio Silva, el fiscal jefe de las Audiencias de Toledo y Segovia, quien falleció a los 76 años.

La relación de padre e hija entre Eugenia y Antonio fue muy fuerte, pues este último fue enviado a Toledo cuando la pequeña tenía solo un año y desde aquel momento ella aseguró sentir orgullo de él, algo que demostró cuando el fiscal recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Desde la partida del fiscal español, la modelo española de 47 años ha evitado pronunciarse, algo que rompió hace unos días, que compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.

Eugenia Silva reveló que tenía un año cuando acompañó a su padre Antonio Silva (Foto: eusilva / Instagram)

LA DESPEDIDA DE EUGENIA SILVA A SU PADRE

A través de sus redes sociales, la modelo española compartió con sus casi 400 mil seguidores un emotivo mensaje de despedida para su padre, con quien en más de una ocasión hizo publicaciones en su cuenta de Instagram.

“Es un hecho, tuve el mejor padre del mundo. Como ejemplo de vida me diste todo tu amor incondicional y así es como me abrazaste siempre. Te quiero, descansa en paz”, fue el mensaje de la top model de 47 años.

La publicación de Eugenia tiene bloqueada la opción de comentarios, aunque en otras fotos y videos que la española compartió en sus redes sociales fueron el centro de los mensajes de apoyo para la española.

Del mismo modo, es el único pronunciamiento de la modelo e influencer tras la muerte de su padre, pues se ha mantenido en silencio desde su lamentable pérdida.

¿QUIÉN ERA ANTONIO SILVA?

El servidor inició su carrera como fiscal en los años 70 en varias dependencias a lo largo de la república española, aunque fue en Toledo y Segovia donde mayor recuerdo se tiene de sus actividades debido a sus 18 años de servicio.

El fiscal, que se retiró hace cuatro años, era independiente, no militaba en ninguna asociación política e incluso las rechazaba, Además, era muy celoso de la autonomía de la fiscalía a la que dedicó toda su carrera jurídica.

Nació en 1947 en Jerez de la Frontera, Cádiz, ingresó en la carrera fiscal en 1974, casándose con María Eugenia Hernández Mancha, que fue concejal de Cultura en el Ayuntamiento.

“En Toledo guardo unos recuerdos muy felices junto a mi familia y amigos que todavía conservo. Fue una ciudad que me acogió con mucho cariño y que, a pesar del desconocimiento sobre la carrera que comenzaba cuando empecé con el trabajo de modelo, me apoyó cuando me lancé a esta misma con solo 16 años”, explicó a El Español.