No cabe la menor duda que Eugenio Derbez es uno de los actores más queridos y reconocidos en el mundo del entretenimiento, pues además de haber participado en diversas producciones, gracias a su innegable talento fue llamado para hacer el doblaje de voces al español de varias películas animadas entre las que destaca “Shrek”, donde dio vida al Burro en toda la saga cinematográfica.

Gracias a la cuota de humor que le dio el comediante a este personaje, el inseparable amigo del ogro verde se ganó la simpatía del público, pero lo que el actor jamás imaginó es que una de las cosas que diría en el filme le costaría una demanda. Esto sucedió cuando hizo referencia a la canción “Mesa que más aplauda”. A continuación, todo lo que debes saber de los problemas legales en los que estuvo envuelto el histrión.

LA CANCIÓN QUE LE TRAJO PROBLEMAS A EUGENIO DERBEZ EN “SHERK 2″

Cómo olvidar en “Sherk 2″, al Burro haciendo una adaptación de dicho tema del grupo Clímax el momento en el que se dirige con Fiona y su esposo a Muy, muy lejano para que los padres de la princesa, el rey Harold y la reina Lillian, conozcan a su yerno. Como él se encontraba sumamente aburrido comenzó a hacer de todo para distraerse, en eso comenzó a cantar.

“Arre, arre, arre, arre, arre. Caballo que más le trote sí, caballo que más le trote no. Caballo que más le trote, le mando, le mando, le mando una burra. Más, más, más y a trotar y a trotar. Más más más y a trotar y a trotar. Juaco, Juaco, Juaco, Juaco malo. Juaco, Juaco, Juaco malo yejei”, se le escucha.

LA DEMANDA QUE SE GANÓ EUGENIO DERBEZ EN “SHERK 2″

Eugenio Derbez contó en una entrevista hace años, que recién se viralizó en TikTok a través del usuario @soymenace, todo lo que sintió cuando se enteró de la demanda y cuál fue su reacción.

“Creo para esta [época] ya estaba de moda ‘Mesa, mesa, mesa que más aplauda’ y digo: ‘Vamos a meterla’ [cantando su propuesta]. El caso es que todo el mundo se cag* de la risa. [Dijeron] ‘¡Ay, estaría buenísimo sí!, pero ¿los derechos? Entones yo digo: ‘No, no, no, por Dios es un grupo de aquí de Veracruz, tocan en un table, imagina que su rola esté en una película internacional, mundial. Estos bueyes me van a hablar, me van a besar los pies, decir gracias por internacionalizarnos; y juro que pensé que les iba a dar un gusto que su canción esté”, contó.

Fue así que no lo dudó y el actor hizo referencia a la canción. “Necio que le meto ‘Mesa que más aplauda’ y le firmó a DreamWorks de que yo era el responsable. Sale la película y viene la demanda. Me reuní con uno de los representantes del grupo Clímax y me dice que van a demandar a la compañía por varios millones de dólares. Yo [les digo]: ‘Por qué son así? y me contesta: ‘Es un negocio y hay que sacar provecho”, narró.

Entonces, Eugenio Derbez les contó que desde el primer momento era el único responsable, por lo que al que debían meter en este tema legal era a solamente a él. “Yo no tengo el capital que tiene esta genta [le dije]”.

Finalmente, después de varios meses de demandas y “de estira y afloja, acabó todo en un acuerdo con ellos”, pero con la condición de que les grabe un disco. “Un CD que anda perdido por ahí en el que viene la versión de ‘Mesa que más aplauda’ con el Lonje Moco, con Aarón Abasolo. Es la misma canción, pero con todos mis personajes cantando. No sé cómo la comercializaron, pero de ahí sacaron una lanita”, indicó.