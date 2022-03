Uno de los actores que mayor popularidad ha obtenido en los últimos años es Eugenio Derbez, quien recientemente se llevó el Oscar a Mejor Película por “CODA”. Por ello, el artista recordó en una entrevista que al inicio no fue tan sencillo y reveló que la actriz Blanca Guerra se burló de él por la cinta “No se aceptan devoluciones”.

En conversación con Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, el responsable del recordado Ludovico P. Luche reveló cómo fue el arduo camino hasta llegar a los éxitos que ahora produce.

De acuerdo con Derbez, muchas personas no creían que superaría sus trabajos en comedia, campo en donde se hizo popular, y cómo consiguió destacarse en la actuación y la dirección.

“Agradezco mi carrera en Estados Unidos a la gente, pero también agradezco a aquellos que me rechazaron porque me dan la fuerza todos los días para luchar y para callar bocas. Gracias a que me dijeron Tú vienes de la televisión y no vas a poder hacer cine y me cerraron las puertas. Gracias a eso me di cuenta de que tuve que moverme y hacer mi propia película porque si no, no iba a crecer”, indicó.

EUGENIO DERBEZ ACUSA A BLANCA GUERRA DE DENIGRAR SU TRABAJO

Fue allí que el presentador recordó cómo la consagrada actriz Blanca Guerra criticó la película “No se aceptan devoluciones”, cinta en la que Derbez fue actor, director, guionista y productor.

Según reveló, invitó a un grupo de actores para que vean la cinta y esperó atento a ver cómo reaccionaban al ver el final, el cual debía conmover a los espectadores. Sin embargo, la actriz solo se habría burlado de este.

No se aceptan devoluciones es una película mexicana, protagonizada y coescrita por Eugenio Derbez (Foto: Pantelion Films)

“El Festival de Cannes odia las películas comerciales. Me dolió mucho que me hayan quitado la oportunidad. Y efectivamente Blanca Guerra no solo la descalificó, sino que fue muy irrespetuosa. Me acuerdo que la invité y estaba atrás de ella. En el momento en el que todos lloran, veo cómo suelta una carcajada. Te das cuenta de que se están burlando”, recordó.

Para Derbez, el tiempo terminó poniendo las cosas en su lugar, tras ganar la estatuilla dorada en los Premios Oscar 2022. “Fue algo que me dolió porque me di cuenta de que iba con la espada desenvainada a la fuerza a ver la película… Me dolió mucho, pero mira, son cosas que pasan y ya superadas afortunadamente”, finalizó.

BLANCA GUERRA DESMIENTE A EUGENIO DERBEZ

Tras la acusación realizada por Eugenio Derbez, Blanca Guerra fue contactada por el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, donde negó haber reaccionado de la forma que indicó el actor y productor.

“No me invitó a mí, a mí no me invitó. Invitó al Comité de Coordinador de la Academia Mexicana de Cine, no a mí. Y fue Mónica Lozano (productora) la que destinó la invitación”, explicó.

Del mismo modo, apuntó que Derbez intentó proyectar la cinta para recaudar fondos y destinarlos a la Academia de Cine, a lo cual ella le habría aclarado que eso no le daría preferencia en nominaciones a premios artísticos.

“Que quedara claro que no porque se hiciera esa función para recaudar fondos y canalizar fondos para la Academia, que los necesitaba, (...) que no se vaya a malinterpretar, porque no es una moneda de cambio, el premio Ariel o la consideración de la Academia (para el Oscar), eso se somete a una votación. Nada más para que quedara clara que no por ofrecer su apoyo a la Academia se iba a tener una posición favorecedora a la película”, se defendió.