Era 2010 y, tal como ocurre ahora, la efervescencia por la Copa del Mundo iba en aumento. Este año el Mundial se realizará en Qatar, pero hace 12 se iba a desarrollar en Sudáfrica, sede en donde la selección española, con Casillas, Xavi, Puyol, Iniesta y compañía, terminó ganando su primer trofeo en el torneo más importante de selecciones de fútbol.

Para aquel evento, la cantante de moda en el globo era Shakira, quien en esa justa mundialista iniciaría su romance con su ahora pareja y padres de sus dos hijos, Gerard Piqué. Precisamente a la artista colombiana le encargaron el tema oficial de aquella Copa del Mundo, el famoso “Waka Waka”, el cual sigue sonando hasta la actualidad.

Dicha melodía se hizo famosa antes del inicio del certamen y varios canales que promocionaban su cobertura mundialista empezaron a utilizarlo. Ese fue el caso de Televisa, de México, que para promover la transmisión del evento por sus pantallas convocó a la sudamericana y Eugenio Derbez, quien aún no alcanzaba la internacionalización, pero ya era muy reconocido en su país.

Shakira junto a Eugenio Derbez en la grabación de un comercial con "Waka Waka" (Foto: Televisa)

¿EUGENIO DERBEZ BAILÓ REALMENTE EL WAKA WAKA CON SHAKIRA?

El también actor mexicano formó parte del spot publicitario de la cadena televisiva mexicana, junto a los comentaristas Ricardo Peláez y Antonio de Valdés. “Él llega y se apodera de todo con su humor”, recordó De Valdes en el backstage de la grabación.

La sede de la grabación fue en una casa que la cantautora colombiana tenía en Bahamas, allí Derbez junto a los hombres de prensa empiezan a tocar instrumentos musicales al ritmo del “Waka Waka” hasta que Shakira aparece.

En otras imágenes de la grabación se aprecia que los cuatro se ponen a jugar fulbito de mano en parejas y al final le entregan a la intérprete una camiseta de la selección mexicana.

EUGENIO DERBEZ Y EL BESO A SHAKIRA EN EL GRAMMY

Unos meses más tarde en los Premios Grammy 2011, Shakira fue una de las galardonadas al ganar “Mejor álbum vocal pop femenino”, y justo antes de subir al escenario a recibir su trofeo se besó en la mejilla con Eugenio Derbez.

El propio protagonista de “La Familia P. Luche” recordó el hecho en 2020 con un post en Instagram. “TBT de cuando ordenas tus fotos y te encuentras la del día que Shakira me pidió que me tomara una foto con ella... ¡¿Qué?! ¿No me creen?... Hasta en el vídeo se ve como ES ELLA quien me da un beso... ¿Tampoco me creen?! O que la...”, escribió.