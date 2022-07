Victoria Ruffo y Eugenio Derbez fueron pareja durante muchos años, convirtiéndose en padres de José Eduardo y divorciándose de una forma polémica que ninguno de los dos recuerda con cariño, e incluso protagonizando discusiones y desacuerdos que terminaron en juzgados.

De hecho, el actor cómico se ha mostrado reacio a revelar detalles de su vida privada, más allá de los que se observan en “De viaje con los Derbez”, y más aún si se trata de su relación con la protagonista de “La madrastra”.

Y es que, aunque han pasado varios, hay algunas cosas que Eugenio no supera de su relación con la denominada “Reina de las telenovelas”, y con quien tuvo una batalla legal por la custodia de su hijo.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo son padres de José Eduardo (Foto: Twitter)

¿LO QUE NO PERDONA EUGENIO DERBEZ A VICTORIA RUFFO?

Recientemente, el reciente ganador del Premio Óscar se presentó en “La mesa caliente”, donde presentó su última película, “El valet”, donde además de actor, se desempeña como productor y director.

La cinta, la última donde trabajó la fallecida Carmen Salinas, es una de las apuestas de Derbez para este año y de la que aseguró sentirse orgulloso.

Durante la conversación, el recordado “Ludovico P. Luche” fue consultado por su relación con su expareja, con quien se casó a inicios de los años 90, admitiendo que actualmente continúan en malos términos y ve lejana una reconciliación.

“Te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil olvidarlo”, confesó.

José Eduardo Derbez es el hijo mayor de Victoria Ruffo (Foto: Victoria Ruffo / Instagram)

El actor de 60 años confesó que estar separado tanto tiempo de su hijo fue algo que lo marcó y que aún no ha podido superar.

“Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudió kárate a través de las revistas de chismes y eso para mí fue muy doloroso y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí toda la infancia de mi hijo”, añadió.

Del mismo modo, Eugenio admitió que la convivencia con su hijo en las grabaciones de “De viaje con los Derbez” le permitió hacer algo parecido a una terapia, pues antes ambos no tocaban temas sensibles.

“El tener que platicar y convivir y hablar de esas cosas de repente a cámara sí ayuda porque en la vida real cuando estamos juntos queremos pasárnosla bien y no tocamos esos temas, hablamos de cosas padres y de repente ahí ha sido como que ‘oigan hablen alguna cosa que tengan ahí atorada’ y la hablamos. Entonces ha funcionado bastante bien como terapia”, comentó.