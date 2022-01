Es imposible decir que Eugenio Derbez no es uno de los actores mexicanos más exitosos de la actualidad, teniendo en cuenta sus películas, series y demás en Estados Unidos, así como su inclusión en el Paseo de la Fama de Hollywwod, pero ello no siempre fue así pues el dinero tuvo que ir forjándolo desde muy joven.

Por más que haya sido hijo de la reconocida primera actriz, Silvia Derbez, Eugenio empezó desde abajo en la televisión y no ganaba lo suficiente para darse ciertos lujos, además de que ya tenía dos niños, a quienes debía mantener económicamente como la ley manda y por responsabilidad.

El dinero no le alcanzaba para todo lo que él quería y ello quedó evidenciado en su primera cita con su expareja, Victoria Ruffo, quien ya era una actriz consagrada de las telenovelas mexicanas, viéndose en la obligación de mentir durante sus salidas, aunque todo ello quedó ahora como una simple anécdota.

Eugenio Derbez en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Foto: EFE)

¿CÓMO SE CONOCIERON EUGENIO DERBEZ Y VICTORIA RUFFO?

Durante una amena entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Derbez recordó cuando conoció a Victoria Ruffo y aseguró que fue ella la primera en mostrar interés por él.

Todo sucedió cuando él trabajaba en el programa cómico de Anabel Ferreira, quien le reveló que Ruffo, quien estaba participando en una telenovela con su madre, había estado preguntando por él.

Del mismo modo, contó que su madre, Silvia Derbez, terminó por confirmarle lo que le habían dicho, así que no se quedó de brazos cruzados y decidió hacer algo para acercarse a quien ya era catalogada como la ‘Reina de las Telenovelas’.

Es así que el cómico, con la excusa de ir a visitar a su madre al foro de grabación, conoce a Victoria Ruffo en persona y entablan conversación para luego quedar a salir.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo eran considerados como la pareja perfecta, hasta que el amor se acabó y se convirtió en odio (Foto: Televisa)

LA PRIMERA CITA ENTRE EUGENIO DERBEZ Y VICTORIA RUFFO

Debido a que él recién empezaba y que la actriz ya era famosa y se había posicionado en la escena local, Eugenio Derbez no tenía el dinero suficiente para tener una cita de ensueño y sostuvo que tuvo que mentir el día en que salieron por primera vez.

Y es que el joven artista cómico se quedó sin nada tras pagar la cena y aseguró que su coche estaba en el mecánico y que se iría en taxi, cuando en realidad no tenía vehículo y ya se le había acabado el dinero para poder regresarse a su casa.

“Le dije que vayamos a comer un día y me dice que la recoja de su departamento. Me da la dirección en Las Lomas, un pent-house de dos pisos. Entonces llego yo en mi pecero, camino y llego. Cuando terminamos de comer me voy al baño y cuento mi dinero, me alcanza apenitas, ni para propina”, dijo Derbez.

Luego de ello, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” pensó en que lo mejor era alejarse de su cita de aquel día pues solo ganaba 800 pesos mensuales y no tenía el dinero suficiente.

Debido a ello, Eugenio asegura que ponía excusas para no verse con la actriz hasta un año después, cuando ya iniciaría su romance.

Durante el tiempo que estuvieron juntos ambos procrearon un hijo al que bautizaron como José Eduardo, pero luego terminaron y todo se convirtió en odio.