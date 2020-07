Eugenio Derbez es uno de los comediantes más queridos de México y Latinoamérica. Diariamente da noticia ya sea por su familia, sus proyectos cinematográficos o por sus declaraciones. Esta vez, el artista de 58 años se ha mostrado transparente con sus hijos y les ha contado sobre diferentes etapas de su vida. Lo que ha llamado la atención de los fans es una de las anécdotas de su niñez que está relacionada con la talentosa Verónica Castro.

La historia fue contada por él mismo durante la segunda entrega de una charla que Vadhir Derbez grabó junto a su papá para su canal de YouTube. El hijo del protagonista de “No se aceptan devoluciones” le pidió a su progenitor que lo sorprendiera con algún recuerdo familiar vivido junto a sus padres y vaya que dio la talla con una sabrosa experiencia.

El comediante relató que cuando tenía alrededor de siete u ocho años acompañó a su madre a un set de grabación, el cual doña Silvia compartía créditos con la mamá de Cristian Castro. Derbez señaló que Verónica Castro fumaba mucho, lo cual propició la idea de jugarle una broma.

LA BROMA PESADA QUE EUGENIO DERBEZ LE HIZO A VERÓNICA CASTRO

“Cuando era chiquito estaba mi mamá grabando algo con Verónica Castro, cuando apenas empezaba. Yo estaba chiquito, yo habré tenido entre 7 u 8 años. Verónica fumaba mucho y a mí me encantaba ir a una tienda que se llamaba ‘Bromas y magia’ que estaba ahí en Bucareli”, relató.

A pesar de ser un tanto tímido, Eugenio se dejó llevar por su espíritu juguetón y corrió a la tienda de bromas para comprar un cohetecillo en forma de cigarrillo. “Entonces el niño Derbez que era muy tímido, yo era un ratoncito que nadie me veía, yo era muy tímido, no rompía ni un plato, nadie me veía, yo no saludaba, o sea de estos niños inhibidos”, dijo.

El actor de “Cómo ser un latin lover” recordó que “Verónica dejó sus cigarros en maquillaje y ya llegué y yo dije: ‘Ay, mira, los cigarros de Verónica Castro, y si se los cambió, y le quité dos cigarros de ella y le metí dos cigarros con cohete”.

Unos días después de realizar la travesura, Eugenio Derbez quedó en evidencia cuando le preguntó a su mamá Silvia si los cohetes le habían explotado. “Mi mamá me puso una regañiza de aquellas, pero creo que Verónica nunca se enteró o se estará enterando ahora que le digan”, dijo entre risas.

Sobre las aventuras que vivió con su papá Eugenio González, el actor recordó que su progenitor tenía un buen sentido del humor y contó que una vez evitó ser multado por un policía de tránsito luego de que se pasó un alto, al fingir que necesitaba llegar al baño.

