Durante sus primeros años como actor cómico en México, Eugenio Derbez inició una relación con la actriz Victoria Ruffo, quien ya era una artista consolidada en las telenovelas mexicanas. Su amor fue tan intenso que tuvieron un hijo y organizaron una supuesta boda.

Aquella ceremonia que se habría realizado en secreto ha sido el motivo de un gran problema entre los protagonistas y hace unas semanas volvió a ser un tema de conversación debido a que Eugenio Derbez habló de ello en una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Resulta que a lo largo de los años, Victoria Ruffo sostuvo que ella sí creyó que esa boda era real y que no se prestaría para algo así debido a la magnitud de los hechos.

Por su lado, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” siempre afirmó que era una boda falsa y que su entonces pareja estaba al tanto de eso. Además, contó detalles de lo improvisado que fue ese momento.

Pese a que cada uno defiende su versión, nunca hubo otro testigo que cuenta su versión públicamente hasta ahora, cuando Marcial Casale rompió su silencio sobre lo sucedido ese día.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo eran considerados como la pareja perfecta, hasta que el amor se acabó y se convirtió en odio (Foto: Televisa)

¿QUÉ DIJO MARCIAL CASALE?

En la entrevista ya mencionada de Eugenio Derbez, el actor mexicano señaló a su colega Marcial Casale como el encargado de oficiar aquel supuesto matrimonio. En otras palabras, hizo como si fuera el sacerdote ese día.

Es por ello que Casale fue abordado para ser preguntado su versión de los hechos pues es una pieza fundamental debido a que estuvo muy e cerca cuando la pareja, en teoría, se estaba casando.

En sus declaraciones contó algunos detalles de ese día y terminó por defender la versión que ha dado Derbez.

“Nada más te puedo decir que, tal cual lo platicó Eugenio con Yordi, así sucedió. De lo que pensó Victoria, yo no voy a opinar. es más obvio si tú llegas y te ponen un traje de novia y te lo amarran con masking tape en un lugar no certificado no sirve para casarse por la iglesia”, fueron algunas de sus palabras.

Por si ello fuera poco, contó mayores detalles de lo que hubo ese día, dejando en claro que no habían motivos para creer que se trataba de una ceremonia real.

“No hubo hostia, no hubo consagración, no hubo agua bendita, no hubo lazo, no hubo firma, no hubo pláticas prematrimoniales”, añadió.

¿CÓMO SE CONOCIERON EUGENIO DERBEZ Y VICTORIA RUFFO?

Todo sucedió cuando él trabajaba en el programa cómico de Anabel Ferreira, quien le reveló que Ruffo, quien estaba participando en una telenovela con su madre, había estado preguntando por él.

Derbez contó que su madre, Silvia Derbez, terminó por confirmarle lo que le habían dicho, así que no se quedó de brazos cruzados y decidió hacer algo para acercarse a quien ya era catalogada como la ‘Reina de las Telenovelas’.

Es así que el cómico, con la excusa de ir a visitar a su madre al foro de grabación, conoce a Victoria Ruffo en persona y entablan conversación para luego quedar a salir. MÁS DETALLES AQUÍ.