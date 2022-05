Habitualmente es lógico oír que un actor o actriz no es considerado para determinado papel o rol porque no cumple con los paradigmas de bellezas establecidos -que a decir verdad terminando siendo también prejuicios nocivos- pero es poco usual escuchar que un artista es dejado de lado por ser simpático o tener un cuerpo bien formado. Bueno, eso es lo que le ocurre a Eugenio Siller, el actor mexicano que tiene problemas para conseguir trabajo “por ser muy blanco”.

No, no es broma o una fakenews. El actor mexicano de 41 años, que saltó a la fama del mundo de las telenovelas con el papel de Alejandro Miranda Arango en “Al diablo con los guapos” (2007), relató en una reciente entrevista que el ser blanco y tener buen cuerpo le ha cerrado la puerta de varias oportunidades laborales.

A lo largo de sus 25 años de carrera, Eugenio Siller asegura haber sido víctima de este tipo de ‘discriminación’. No obstante, el actor que dio vida a José María Lazcano en la serie “¿Quién mató a Sara?”, que se emite en Netflix, asegura que ya está acostumbrado a este tipo de dificultades.

El actor interpretando a San José en la película "El niño Dios" (Foto: Eugenio Siller / Instagram)

EUGENIO SILLER DENUNCIA QUE NO CONSIGUE TRABAJO POR SER MUY BLANCO Y ATLÉTICO

En una entrevista para la revista Tv y Novelas, el actor Eugenio Siller -que también ha incursionado en el cine, y su última película es “El niño Dios”- aseveró que ha sido descartado de algunas producciones debido a que tiene ciertas características físicas que no lo benefician.

“¡No imaginas la cantidad de veces que me ha pasado! Que si no les gusta mi voz, que si soy muy blanco, que si soy rubio, que si muy atlético. Y puedo entender que no dé el tipo del personaje; lo malo luego es el trato que te dan los jefes de reparto o quienes hacen las pruebas de actuación”, contó el histrión.

Siller, oriundo de Tampico, Tamaulipas, señaló que ha probado suerte también en producciones estadounidenses, en donde igual ha terminado siendo rechazado No obstante, él es consciente de la competencia que existe en ese mercado, por lo que está enfocado en seguir preparándose.

“En Estados Unidos, por ejemplo, fui a una audición y de plano me cortaron a la mitad: ‘Gracias, no, ¡El siguiente!’, y se siente uno muy mal de que ni siquiera te dejan terminar. No es una carrera fácil, siempre lo supe: la competencia es enorme, y te digo, siempre tienes que estar picando piedra, preparándote y asumir que el rechazo es parte del día a día del actor”, explicó.

CRITICAN EN REDES SOCIALES A EUGENIO SILLER POR QUEJARSE DE SER MUY BLANCO

A pesar de ello, Eugenio Siller afirmó que no toma ese rechazo como algo personal, sino como parte del trabajo de ser actor. “Ya aprendí a no tomarlo personal, y eso ayuda mucho a que no te lastimen: me tomó mucho tiempo aprender a quererme y aceptarme como soy”, sentenció.

Sin embargo, en redes sociales, especialmente en Twitter, varios internautas criticaron con sarcasmo su mala suerte. “Qué difícil es ser blanco, rubio, de ojos azules, de 1.89, cuerpo atlético, voz gruesa, que difícil” o “Cosas que sólo le pasan a las bonitas”, haciendo hincapié en que Siller cumple con el modelo de belleza que gusta a los productores de cine y televisión.