La segunda temporada de “Euphoria” empezó a emitirse desde el 9 de enero de 2022, a través de la plataforma de HBO. La serie es una de las preferidas del momento a nivel global, lo que es corroborado por los altos niveles de rating que han presentado sus últimos ocho episodios.

El pasado domingo 27 de febrero llegó a su fin la segunda temporada del programa, dejando gran incertidumbre sobre el futuro de algunos de los personajes, así como muchas preguntas al aire que esperan ser respondidas en la entrega número tres. A continuación, conoce todos los detalles sobre la próxima edición de “Euphoria”.

Zendaya en la segunda temporada de "Euphoria" (Foto: Eddy Chen/HBO)

FECHA DE ESTRENO DE EUPHORIA 3

No se sabe con certeza cuándo se emitirá la temporada tres de “Euphoria”; sin embargo, ya que ha sido renovada no pasará mucho tiempo para que se estrené una tanda nueva de episodios. Si bien el tiempo de diferencia entre la primera entrega y la segunda es de dos años, eso no significa que se repetirá la misma distancia ya que el retraso se debió a la pandemia por el coronavirus. Un periodo estimado es la primera mitad de 2023.

La primera temporada de "Euphoria" se estrenó en el 2019 (Foto: HBO)

TRÁILER DE EUPHORIA 3

Hasta el momento no se ha lanzado el tráiler oficial de la tercera temporada de “Euphoria”. Por ahora, te dejamos con algunas imágenes de la segunda parte de la historia.

ACTORES DE EUPHORIA 3

Asumiendo que Rue no muere al final de la segunda temporada, se podrá ver a Zendaya de regresó junto a los siguientes actores:

Hunter Schafer

Jacob Elordi

Alexa Demie

Barbie Ferreira

Angus Cloud

Algee Smith

Sydney Sweeney

Maude Apatow

Dominic Fike

También se cree que Tom Holland, novio de Zendaya, podría hacer un cameo en la serie, debido a que ha sido visto en el set de grabación de “Euphoria”. Por otro lado, la actriz no ha descartado la posibilidad de que el británico tenga una aparición en la nueva temporada.

Tom Holland quiere saltar de “Spider-Man No Way” a “Euphoria” (Foto: Tom Holland/ Instagram)

¿QUÉ PASARÁ EN EUPHORIA 3?

Hay un gran misterio que no se abordó en las anteriores entregas y que podría ser un punto clave en la temporada tres. Estamos hablando del tercer hermano secreto de Nate que apareció dos veces en las primeras ediciones, a través de un retrato familiar. Este es un tema del que se ha hablado desde el primer episodio.

Por otro lado, está el amor secreto de Young Cal por Derek, otro personaje que podría causar repercusión si vuelve en está entrega.

Chloe Cherry, la intérprete de Faye, expresó a Variety que le encantaría que Rue y su personaje tuvieran más escenas juntas: “Creo que Faye tiene una historia de adicción que contar como la de Rue, aunque es diferente, creo que podrían aprender algo de ella. También creo que Rue es un personaje que no juzga, y creo que eso es todo lo que Faye necesita”.

Mientras tanto, Maude Apatow señaló a Entertainment Weekly que espera explorar más el romance de Fez y Lexi en la siguiente edición: “Me encanta trabajar con Angus. Creo que Angus es un gran actor y nos divertimos mucho trabajando juntos [...] espero que podamos hacer más escenas juntos porque es divertido”.