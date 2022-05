En 2005, cuando se estrenó la comedia romántica “Hitch” -en donde es protagonista junto a Will Smith-, era referenciada como una de las actrices más talentosas y bellas del planeta, rótulo que le valió ser considerada como una artista que destacaba, además de por su capacidad, por su sensualidad. Casi dos décadas después, y con ocho años fuera de la actuación cinematográfica, Eva Mendes no descarta regresar a los reflectores pero en roles totalmente distintos a los que interpretaba cuando se fue.

La artista de 48 años mantiene una relación con el actor Ryan Gosling desde 2011, fruto de la misma tienen dos hijas, Esmeralda Amanda y Amanda Lee; y son precisamente ellos su principal ocupación: su familia. Luego está su carrera como empresaria de la moda, en donde le va bastante bien con su marca New York & Company.

Sin embargo, como suele suceder, y más aún cuando todavía uno se siente en su plenitud, Eva Mendes ve con buenos ojos retomar su carrera de actriz. Tal vez en ello mucho tenga que ver su pareja, Gosling, quien es un actor en actividad y a la vez productor.

¿QUÉ CONDICIONES HA PUESTO EVA MENDES PARA VOLVER A ACTUAR EN PELÍCULAS?

La actriz que también formó parte de la saga de “Rápidos y Furiosos”, con un papel secundario pero relevante a lo largo de toda la segunda película -llamada“2 Fast 2 Furious”-, señaló en una entrevista con The View que le gustaría volver a estar en un set de grabación y sentir toda la adrenalina de filmar una pelicula.

No obstante, para sentarse a evaluar eventuales papeles, Mendes tiene una lista de condiciones, que es breve pero innegociable. “Tengo una lista tan cortita de lo que quiero hacer”, afirmó sonriente. “Antes de tener hijos seguro era algo divertido, pero ahora no haría nada con violencia, no haría nada con contenido sexual: la lista es breve”, expresó la madre de familia.

La seInmediatamente, las conductoras del programa que la entrevistaba reaccionaron, especialmente Whoopi Goldberg, quien hizo un comentario con sarcasmo. “¿[Quieres] hacer cosas como las que hace Disney?”. Con soltura y siguiéndole el juego, Mendes le replicó: “¡Disney! ¡Perfecto!”.

La actriz trabajó en su última película en 2014. Fue "Lost River" y la dirigió el padre de sus hijos, Ryan Gosling (Foto: Eva Mendes / Instagram)

¿POR QUÉ EVA MENDES DEJÓ DE ACTUAR EN PELÍCULAS?

La pareja de Ryan Gosling, en otra entrevista, ahora con “Women’s Health”, reveló que fue la presencia del actor y sus planes como pareja lo que hicieron que ponga en un segundo plano la actuación. “Entonces, ¿qué pasó?”, le consultaron en el citado medio.

“Pasó Ryan Gosling”, dijo Eva Mendes riéndose. “Quiero decir, enamorarme de él. Entonces para mí tuvo sentido... ya no tener hijos, sino tener sus hijos. Era algo muy concreto, con él”, prosiguió. “Sentí una falta de ambición, para ser honesto. Ahora mismo siento más ambición en casa que en el trabajo”, confesó.