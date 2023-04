En enero del 2021, RTVE lanzó a través de La 1 el programa “La Noche D”, un espacio de entretenimiento conducido por Dani Rovira y Eva Soriano en su tercera temporada y que tuvo una gran aceptación en la televisión pública, pero que ha sido el centro de la polémica debido a los pagos que se realizaron a algunos miembros.

A través de tres temporadas, el programa contó con celebs de España como Chenoa, Antonio Resines, Edu Soto, Florentino Fernández, Leo Harlem, entre otros. Lamentablemente, en su tercera temporada, el especial no pudo superar el 7% de la cuota, siendo cancelado por la Televisión Española.

Pese a esto, el programa ha vuelto a ser tendencia en redes sociales debido a los informes de transparencia en los que se detalla el presupuesto que tuvo el programa, considerados elevados para la producción total que rindió en las cuotas de espectadores.

Eva Soriano cuenta con más de medio millón de seguidores en redes sociales (Foto: evasoriano_ / Instagram)

LAS CRÍTICAS A EVA SORIANO POR SU PAGO EN TVE

De hecho, una de las más afectadas fue, sin duda, Eva Soriano, pues al ser de las mejor pagadas en este periodo, no tardaría en recibir duras críticas y ataques, tal como reconoció en conversación con LOC de El Mundo,

“No sabía en absoluto que esto se iba a publicar. Me entero de la noticia el lunes o el martes y cuando veo que soy la mejor pagada de RTVE, pienso ‘pues, bien’. Sin embargo, ha habido un linchamiento por parte de ciertas personas, como si yo fuese la responsable de ese salario, que a mí me asusta un poco”, indicó la conductora.

De acuerdo con la actriz y presentadora, recibió crueles ataques debido al revuelo que se originó tras la divulgación de los montos de pagos de cada colaborador de la televisión pública.

“Porque se me ha dicho ‘mira, el chiringuito que te has montado’ y ‘¡a saber qué estás haciendo para conseguir eso!’ O sea, el desconocimiento ha llevado a que la gente piense que yo soy la responsable del salario que cobro... ¡Y no!”, añadió.

Según reflexionó Soriano, cuando le llegó la propuesta no analizó el pago que recibió y no puso una objeción, pues era un ofrecimiento legal, además de estar interesada en la oportunidad de tener su propio programa.

“Mira, a mí se me contrató para hacer un programa y cuando la oportunidad surgió no pensé ‘ostras, me voy a llevar una tajada’. Lo que pensaba era en la ilusión que me hacía hacer ese programa”, admitió.

Del mismo modo, esta admitió no ser “el perfil normal que busca esa cadena”, pero también destacó que llegó a esta “a través de una productora y ellos cerraron el presupuesto”, por lo que está libre de acusaciones

“Por lo tanto, a mí se me ofreció un caché y yo ni sabía cuánto venía de la producción y cuánto de TVE. Entonces, ¿soy yo responsable de todo lo que se dice? No”, declaró.

Además de conductora, Eva Soriano es comediante y actriz (Foto: evasoriano_ / Instagram)

¿CUÁNTO GANABA EVA SORIANO EN TVE?

El pasado 11 de abril, el Portal de Transparencia de RTVE reveló el balance de cuentas de la televisión pública, incluyendo el salario de 15 de sus principales estrellas.

Fue así como se reveló que Eva Soriano, con 11 mil euros por cada emisión de “La Noche D” fue la mejor pagada de la cadena nacional solo por la tercera temporada, pues heredó el formado de Dani Rovira.

Debajo de la actriz y comediante se encuentran Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, los cuales recibían 10 mil euros por programa cada uno en las distintas versiones de MasterChef que encabezan.

Luego, en la lista, viene Javier Ruiz, que se llevó 5 mil euros por cada edición de “Las Claves del siglo XXI”, un programa de debate político que llegó a su fin en junio de 2022 con una media de 4,7 % de cuota.