Evaluna Montaner y Camilo conforman una de las parejas más queridas de la industria musical y todo lo referente a ellos en redes sociales recibe miles de reacciones. Una reciente publicación del cantante colombiano no ha sido la excepción y generó distintas reacciones en Instagram.

Resulta que el intérprete de “Tutu” entrevistó a su propia esposa a través de sus historiales de Instagram. Los dos estaban en un auto y el colombiano aprovechó esta ocasión para hacerle un par de preguntas a su pareja.

En este cuestionario público, Camilo le preguntó a Evaluna cuántos hijos desea tener y ella respondió que siete.

En este mismo video, el cantante de “Favorito” también le consultó a su esposa si ella tiene intenciones de adoptar en un futuro y Montaner señaló que sí.

Evaluna Montaner revela cuántos hijos desea tener. (Video: @camilo)

Recientemente, la hija menor de Ricardo Montaner reveló que llegó virgen al matrimonio en el podcast “Se regalan dudas” y señaló que ello le permitió conectarse con su religión.

“A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio, la tomé yo y a mí me encantó eso, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios”, explicó.

“No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue… Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho porque es fuerte pensar en lo que las personas pueden influir en uno. Esta decisión, para mí, fue una revelación espiritual”, añadió.

