“Neon Genesis Evangelion”, también conocido simplemente como “Evangelion”, fue un anime de culto creado por el estudio Gainax y dirigida por Hideaki Anno en 1995. La serie causó un gran impacto entre los jóvenes y adultos que vieron el programa, ya que tocaba temas psicológicos profundos a la par que mostraba una acción de mechas gigantes luchando contra monstruos llamados ángeles.

Además de tener diversos elementos de filosofía, psicología, religión y elementos de ciencia ficción con influencias en las religiones de Abraham, la franquicia se extendió al cine con varias cintas como “Death and Rebirth”, “The End of Evangelion” y “Revival of Evangelion”, resumiendo lo que pasó en los 26 capítulos de la serie original.

Sin embargo, las películas que más llamaron la atención fueron las que se estrenaron bajo el nombre de “Rebuild of Evangelion”, una tetralogía de cintas que volverían a contar la historia de Shinji y sus amigos a modo de remake, utilizando elementos similares al anime pero enfocándose más en la acción de las peleas entre mechas.

“Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone” se estrenó en el 2007, “Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance” en el 2009 y “Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo" en el 2012 para luego dar una pausa indefinida con “Evangelion 3.0+1.0”, la última película de la saga. Ahora, gracias a un nuevo tráiler de la compañía, sabemos la fecha de estreno y otros detalles de la última cinta de “Rebuild of Evangelion”.

FECHA DE ESTRENO DE “EVANGELION 3.0+1.0”

“Evangelion 3.0+1.0” será la última película de la tetralogía de "Rebuild of Evangelion" (Foto: Studio Khara)

Mientras que la película final de la serie en “Evangelion 3.0+1.0” se retrasó originalmente como resultado de la pandemia de coronavirus, se ha estrenado un nuevo tráiler con una nueva fecha de estreno. Desafortunadamente, parece que los fans deberán esperar un poco más para ver esta película en el cine.

O al menos en Japón, ya que se ha confirmado que la cinta llegaría el 23 de enero del 2021 en el país del sol naciente. Aún se desconoce si el estudio de animación planea hacer un estreno mundial al distribuirlo en diferentes países, pero en definitiva debería ponerlo a disposición de sus fans en todo el mundo que han esperado esta película por muchos años.

Luego de su estreno, Evangelion no tiene planes de regresar al mundo del anime con una nueva temporada o algún tipo de spin-off, pero puede que la película de alguna sorpresa extra a corto plazo si los seguidores de la franquicia la convierten en un éxito de ventas en todo el mundo.

HISTORIA DE “EVANGELION 3.0+1.0”

El director de “Evangelion 3.0+1.0”, Hideaki Anno, ha estado con la serie durante bastante tiempo, habiendo sido parte de la serie de televisión original que fue producida por Gainax Studio. Con el vigésimo quinto aniversario de la emisión televisiva de la franquicia, no hay mejor momento para una actualización cuando se trata de la última historia de la serie.

La serie Rebuild of Evangelion cuenta la historia original de NERV bajo una nueva luz, agregando nuevos personajes y cambiando varios eventos sobre cómo se desarrollaron originalmente las aventuras de Shinji y sus compañeros pilotos de EVA, algo que los fans se sorprendieron de descubrir luego de la primera película.

Hideaki Anno dijo lo siguiente a través de la cuenta oficial de Twitter de Studio Khara: “Han pasado 27 años de trabajo desde entonces, pero finalmente está llegando a su fin. Es mi culpa que la producción haya tomado tanto tiempo, pero Evangelion ha podido llegar tan lejos gracias a todos los fans. Les agradezco una vez más”.

Ofreciendo otra mirada a "Evangelion: 3.0+1.0″, el tercer tráiler está compuesto por una versión sombría de “Peaceful Times (choeur) =3EM32=” de Shirō Sagisu, interpretada por un coro de niños que reafirma la naturaleza esperada de la película que se asemeja mucho a sus anteriores entregas.

El teaser de 36 segundos nos da un breve vistazo de las consecuencias después de los eventos de “Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo” junto con cortes de acción. En medio de las escenas, echamos un vistazo a los nuevos trajes usados por Asuka Langley y Mari Illustrious, y nuevas unidades de EVA como la Evangelion Unit-0 actualizada.

Fuera de eso, el nuevo tráiler no revela hacia donde se dirigirá el conflicto que tienen los supervivientes a 14 años después del casi Tercer Impacto, ni tampoco qué hará Shinji luego de su intento desesperado en el pasado de rescatar a Rei Ayanami y nuevamente casi provocar un cuarto impacto.

Al final de la anterior película, se vio que el Evangelion 13 cayó en la Tierra y las fuerzas de Misato y Gendo se retiraron del lugar, dejando a Shinji y Asuka a su suerte. Ellos quedaron caminando en un desierto rojo con Rei siguiéndoles a un lugar donde “estarían los Lilin”, algo que definitivamente mostrará “Evangelion 3.0+1.0”.

TRÁILER DE “EVANGELION 3.0+1.0”

FOTOS DE “EVANGELION 3.0+1.0”

