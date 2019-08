Las preguntas más polémicas que contestó Yuliana Bolívar en El valor de la verdad

Yuliana Bolívar, la medallista nacionalizada peruana, fue la última invitada en El valor de la vedad. Ella se sentó en el sillón rojo de Beto Ortiz y respondió 18 preguntas que le permitieron llevarse S/ 15.000.

El momento más emotivo del programa fue cuando apareció su padre Julio Bolívar, a quien no ve desde hace tres años. Para ello, la producción simuló que realizaba una llamada a Venezuela y después de varios intentos fallidos, él se colocó detrás de la silla y le tapó los ojos para luego llenarla de besos.

El rostro de nuestra deportista reflejaba todo, pues no podía creer que estaba junto a su papá y ambos se abrazaron. Como muestra de agradecimiento por todo, Yuliana le colocó la medalla de bronce que ganó en Judo en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Durante la emisión del programa, la judoka respondió a varias interrogantes. A continuación, te detallamos las más polémicas.

¿Llegaste con apenas 200 dólares al Perú?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Vendí todo lo que tenía en mi consultoría de fisioterapia. Al final reuní poco más de 300 dólares, pero en el camino gasté para mi pasaje y cuando llegué tenía menos. El gasto se iba cuando tenía que cruzar la frontera. Llegué a la casa una señora que me ofreció trabajo".



¿Estás tan quebrada que no puedes ni pagar tu celular?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Tenía poco dinero y la prioridad era alimentarme. Solo tenía seis soles y compre arroz con salsa a la huancaína para la semana, pero como el arroz no es igual acá que en Venezuela se hizo masacote y tuvimos que comer eso toda la semana. Fue frustrante. Lo de mi celular es cierto y cuando me pedían mi número para entrevistas les decía que estaba fallando y le entregaba el de otro persona para que se comunique conmigo".



¿Tenías vergüenza decirle a tu sensei que no tenías para comer?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Empecé con los problemas porque un día pesaba una cosa y al otro día otra cosa. Mi nutricionista me decía qué cosas iba a comprar y yo no tenía dinero. Entonces, como los fines de semana no tenía qué comer, me tragué mi orgullo y hablé. Ellos me ayudaron porque tenía momentos de crisis, no querían que lo tomaran como un abuso porque nos daban comida de lunes a viernes, pero fines de semana no".



¿Dejarías sin cabeza a una competidora venezolana por una medalla?

Respuesta: Sí (Verdad)



"Lo de sin cabeza es una expresión coloquial allá. Si en algún momento me toca pelear en contra de Venezuela, yo voy con todo, voy a ganar sin importar la nacionalidad. Voy a defender la bandera bicolor sea contra quien sea".



¿Le quistaste una plaza a un peruano en Lima 2019?

Respuesta: No (Verdad)



Su entrenador y el representante de la Federación de Judo explicaron que no era cierto porque en nuestro país no había una mujer con su peso para que compita en los Panamericanos. "Ella hizo historia porque es la primera mujer judoka peruana que la logrado una medalla en estos juegos".



¿Te nacionalizaste peruana para ganar el departamento en los Panamericanos?

Respuesta: No (Verdad)



Su entrenador respondió que cuando ella se preparaba para los Panamericanos, la entrega de departamentos no se había anunciado y ella estaba enfocada solamente en los juegos.



TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ EN EVDLV

