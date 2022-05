El ingreso de Toni Costa al reality show “La casa de los famosos 2″ no solo ha aumentado la popularidad del bailarín, sino también la de su novia, Evelyn Beltrán. A diferencia de lo que muchos pensaban, ella mostró su apoyo en cuanto a la participación de su pareja en el programa y ha instado a sus seguidores a salvarlo de la eliminación. Sin embargo, tanta atención ha ocasionado que también reciba muchas críticas en cuanto a su aspecto.

Toni ha confesado haber sido víctima de comentarios negativos e, incluso, amenazas. Los mensajes han venido de supuestos seguidores de su expareja, Adamari López, y trataban de intimidar al bailarín español de participar en el reality show de Telemundo.

Además, ha sido criticado por declarar su amor públicamente a Evelyn, ya que estos fanáticos tóxicos lo han considerado una ofensa hacia Adamari. Cabe mencionar que, a pesar de su separación, llevan una relación bastante cordial.

La influencer de 28 años no se ha librado de las malas lenguas, ya que muchos han comentado que ha pasado por el quirófano más de una vez. Cansada del asunto, decidió aclarar la situación.

LAS OPERACIONES QUE SE HA HECHO

Evelyn Beltrán no dudó en contestar las críticas que afirmaban que se ha realizado demasiados procedimientos para ser tan joven. Muchos piensan que no hay parte del cuerpo en el que no se haya hecho un “retoquito”, pero ella negó estas afirmaciones rotundamente.

La exreina de belleza afirmó que sí se operó los senos, pero que no fue para aumentarlos, sino lo contrario.

“La gente es ignorante, déjame, te explico mis cirugías. Me reduje los senos porque tenía una 40 H y la espalda me dolía (era una necesidad)”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

Además, confesó que el única otra operación que se ha hecho es una liposucción, que consiste en retirar el tejido adiposo de la zona de su elección. Aun así, Evelyn lleva sus procedimientos con orgullo, ya que no tiene nada de lo que avergonzarse.

“Me hice la ‘Lipo 360′. A mí no me quita el sueño ser honesta sobre lo que me hago y siempre compartiré lo que me haga, porque jamás sabes quién se sienta como tú y no sepa a dónde ir”, afirmó.

Captura de pantalla de la historia de Evelyn Beltrán publicada el 19 de mayo de 2022 (Foto: Evelyn Beltrán / Instagram)

QUIÉN ES SU CIRUJANO

La modelo no se mostró tímida y etiquetó al doctor responsable de sus operaciones. Se trata de Orlando Llorente, un cirujano plástico certificado que radica en Miami.

En su cuenta de Instagram oficial comparte el antes y después de algunas de sus pacientes, mostrando los increíbles cambios que hace en sus cuerpos. Algunas se deciden por retoques más naturales, mientras que otras eligen procedimientos más evidentes.

LOS CUIDADOS TRAS LA CIRUGÍA

Finalmente, Evelyn contó que no basta con solo operarte o hacerte una liposucción para mantener tu cuerpo como lo deseas. Es necesario que cuando el doctor lo habilite, la persona empiece a ejercitarse.

“Como ya lo expliqué miles de veces, el cuerpo después de una cirugía necesita sus cuidados así que me la paso en el gym muchas veces a la semana”, agregó.

Aprovechó la oportunidad para etiquetar a su entrenador certificado, Luis Gómez. También vive en Miami y ejerce como doble de acción. Ha trabajado junto a Toni Costa y parecen ser buenos amigos.