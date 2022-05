Desde que Toni Costa se integró a la segunda temporada de “La casa de los famosos” ha generado mucha discusión en los medios y las redes sociales. La mayoría de los temas que han despertado interés no tienen que ver con su desempeño en el reality show, sino las confesiones que ha hecho sobre su vida personal fuera del programa, que incluye a su novia Evelyn Beltrán y a Adamari López.

Recientemente, el bailarín español ha revelado a sus compañeros y al público varios detalles sobre su relación con la madre de su hija, Adamari López. Ella es una conocida actriz puertorriqueña y conductora del programa “Hoy Día”.

En una ocasión, contó que antes de entrar al reality show, había recibido amenazas de parte de algunos seguidores de su expareja, quienes aseguraron que iban a hacer hasta lo imposible para que él fuera eliminado. En otra ocasión, le deseó un feliz cumpleaños a Adamari y los mejores deseos.

Ante estas declaraciones, algunos panelistas expresaron que ella surge de forma recurrente en las anécdotas del español de 38 años.

“Yo he estado pegada a ese 24/7 y Toni Costa habla más de Adamari López que de su novia”, aseguró el pasado martes Alix Aspe en su programa “La mesa caliente”.

Su compañera, Giselle Blondet, estuvo de acuerdo con ella y dijo que “ya estaba hasta la coronilla” de que utilice a Adamari como tema de conversación. Otras incluso comentaron que parecía que él seguía enamorado de la actriz.

Estas acotaciones llamaron la atención de la actual novia de Toni Costa, quien habló al respecto.

LA REACCIÓN DE EVELYN BELTRÁN

La modelo e influencer apoyó a Toni Costa desde su ingreso a “La casa de los famosos 2″, llegando a invitar a sus seguidores a votar por que se quede en el reality. Dado lo enamorada que está y la seguridad que tiene en su relación, Evelyn no se dejó intimidar por los comentarios de panelistas.

“No necesito que menciones mi nombre para saber lo mucho que me amas. Nuestras señales me enamoran”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram.

Sin duda, Toni Costa tiene una novia que confía mucho en él y lo defiende de los comentarios de los demás.

RECUERDOS QUE HAN TENIDO JUNTOS

Además del respaldo que mostró, en la madrugada del 29 de mayo compartió por el mismo medio que había encontrado un recuerdo muy bonito que la hizo extrañar a su novio.

“¿Alguna vez te has encontrado un video en tu teléfono que de casualidad tu pareja lo grabó para ti? ¿Y no lo habías visto hasta meses después?”, escribió sobre una imagen que mostraba en su celular. “Hoy, como de costumbre, por la madrugada me puse a ver videos para acordarme de todos los momentos vividos junto a mi Antonio y zas, me sale un video de cuando estaba planeando mi fiesta de cumpleaños y dice cosas muy bonitas y especiales”.

De la misma forma, dijo que cuando más lo extrañaba, él siempre se hacía presente y agregó los hashtags “Tu amor es tan especial” y “Alma gemela”.

TONI COSTA SE PONE A LLORAR

Aunque las presentadoras de “La mesa caliente” dijeron en su momento que hablaba mucho de Adamari, lo cierto es que también suele hablar de Evelyn. Hace unas semanas contó a sus compañeras como la conquistó. Además, el 27 de marzo, ella fue el motivo de sus lágrimas.

Cuando una compañera le preguntó si cuando regresara le iba a pedir a Evelyn que vaya por él, el bailarín se quebró en llanto antes de poder contestar, demostrando lo mucho que la extraña.