Actualmente, Evelyn Beltrán vive un romance público con el bailarín Toni Costa. En ese sentido, la influencer y el participante de “La casa de los famosos 2″ se muestran muy enamorados, pese a la distancia que los separa temporalmente, mientras él se encuentra grabando el reality show.

Sin embargo, la felicidad que irradia la pareja no parece ser compartida por algunos de los seguidores de la joven, quien ha tenido que salir a responder frente a algunos comentarios negativos que ha recibido en sus plataformas digitales.

Así, Evelyn Beltrán se ha mostrado harta de todo y todos. A continuación, descubre cuáles son la críticas que ya no tolera en sus redes sociales y cuál fue su respuesta a los ‘haters’.

LAS CRÍTICAS QUE RECIBE EVELYN BELTRÁN EN SUS REDES SOCIALES

La mayoría de ‘celebs’ de Estados Unidos están expuestas a recibir críticas negativas en sus redes sociales. Pero todo parece indicar que Evelyn Beltrán está cansada de los constantes mensajes en su contra que llegan a sus plataformas oficiales.

Lo cierto es que, desde que inició su relación con Toni Costa, muchos cibernautas la han comparado con Adamari López, expareja del bailarín. Además, ha recibido diversas críticas por la exposición de su relación, así como el contenido que difunde en su cuenta de Instagram.

Si bien había dejado claro que “las cosas se calman, la verdad sale a la luz y cuando inventaron mentiras y no hay hechos que los sostengan las cosas se acomodan con el tiempo”, lo cierto es que las reacciones de sus detractores se han seguido esparciendo en la red.

El bailarín español y Evelyn Beltrán confirmaron su relación en febrero del 2022. Desde entonces, algunas personas han comparado a la influencer con Adamari López (Foto: Toni Costa / Instagram)

¿QUÉ DIJO EVELYN BELTRÁN SOBRE SUS CRÍTICOS?

Sin embargo, a diferencia de otras circunstancias, la influencer ha decidido responderle a sus ‘haters’ a través de una publicación desde sus historias de Instagram. Allí, ella pidió que no le siguieran faltando el respeto y defendió el contenido que publicaba.

“Este es mi Instagram y yo pongo lo que quiero. La gente piensa que porque uno es buena persona me voy a dejar que me falten al respeto y que me hablen mal. Ya basta”, escribió Evelyn Beltrán el pasado 20 de julio.

Además, invitó a sus detractores a dejarla de seguir: “Si no les gusta mi contenido hay un botón llamado ‘dejar de seguir’. Estoy cansada de las faltas de respeto y que opinen sobre mi vida”. El texto fue acompañado del emoji que representaba una carita mandando un beso.

La influencer le respondió a sus críticos a través de las redes sociales (Foto: Evelyn Beltrán / Captura de Instagram)

EL MENSAJE MOTIVACIONAL QUE PUBLICÓ EVELYN BELTRÁN

Horas después de la fuerte respuesta a sus detractores, la novia de Toni Costa también compartió un mensaje motivacional a sus más de 230 mil seguidores en la popular plataforma digital.

“Estás exactamente donde debes estar y todo lo que estás pasando es para que te transformes”, se leía en el texto difundido. Sin dudas, una publicación que puede ser relacionado a su sentir tras los ataques recibidos.